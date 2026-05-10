L’ONU salue le cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine annoncé par Trump

L’Organisation des Nations unies a salué samedi l’annonce d’un cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l’Ukraine ainsi qu’un échange massif de prisonniers, dévoilés par le président américain Donald Trump.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré accueillir favorablement la trêve prévue du 9 au 11 mai et le projet d’échange de 1 000 prisonniers contre 1 000 entre Moscou et Kiev.

Dans un message publié sur le réseau social X, Guterres a félicité les efforts américains visant à faciliter l’accord et a affirmé soutenir pleinement sa mise en œuvre.

Le chef de l’ONU a également renouvelé son appel à « un cessez-le-feu immédiat, complet, inconditionnel et durable » comme première étape vers une paix « juste, durable et globale », conforme à la Charte des Nations unies et au droit international.

Vendredi, Donald Trump avait annoncé sur sa plateforme Truth Social que la Russie et l’Ukraine avaient accepté cette trêve de trois jours ainsi que l’échange de prisonniers.

« Espérons que c’est le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et durement combattue », a écrit Trump, ajoutant que les discussions se poursuivaient pour mettre fin au conflit.