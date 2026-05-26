Cuba publie la liste des prisonniers libérés dans le cadre d’une vaste amnistie

Le gouvernement cubain a publié lundi les noms de milliers de prisonniers concernés par une vaste amnistie annoncée le mois dernier, dans un contexte de tensions persistantes et de négociations délicates avec les États-Unis.

Le décret, signé par le président cubain Miguel Díaz-Canel et publié au Journal officiel, accorde une « grâce pleine et entière » à plus de 2 000 détenus, qualifiant cette mesure de « geste humanitaire et souverain ».

Selon les autorités cubaines, certains prisonniers ont déjà été libérés.

Cette amnistie constitue l’une des plus importantes annoncées par le gouvernement communiste depuis plusieurs années. Elle intervient alors que La Havane et Washington discutent de plusieurs sujets sensibles, notamment des prisonniers politiques et de la situation économique de l’île.

Reuters n’a toutefois pas été en mesure de confirmer immédiatement si des personnes arrêtées lors des manifestations antigouvernementales de 2021 figuraient parmi les bénéficiaires.

Le gouvernement cubain continue de nier l’existence de prisonniers politiques dans le pays. Les autorités affirment que les personnes arrêtées après les manifestations ont été condamnées pour des faits tels que troubles à l’ordre public, résistance à l’arrestation, vandalisme ou vol.

Plusieurs dissidents et figures des manifestations de 2021 avaient néanmoins déjà été libérés ces derniers mois dans le cadre d’accords et de mesures de clémence successives.

L’annonce de cette amnistie avait été faite en avril, peu après un appel public lancé par les autorités cubaines aux États-Unis pour participer à la relance de l’économie cubaine en difficulté.

Depuis, les relations entre les deux pays se sont de nouveau tendues. Washington a notamment annoncé le 20 mai des accusations de meurtre visant l’ancien dirigeant cubain Raúl Castro, marquant une nouvelle escalade diplomatique entre les deux anciens adversaires de la guerre froide.