Le ministère américain de la Justice veut relancer le projet de salle de bal de Trump après une fusillade

Le ministère américain de la Justice a demandé à un juge fédéral de lever l’injonction bloquant partiellement le projet de salle de bal voulu par le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, affirmant qu’une récente fusillade près du complexe présidentiel démontre l’urgence de renforcer la sécurité.

Dans un document judiciaire déposé dimanche, le ministère de la Justice a qualifié la fusillade survenue samedi devant la Maison-Blanche de « véritable avertissement sécuritaire », estimant que le projet de nouvelle salle de bal et ses équipements de sécurité étaient devenus essentiels pour la sécurité nationale.

Le gouvernement américain demande également le rejet de la plainte contestant la légalité du projet.

Selon les autorités, la future salle de bal doit intégrer des systèmes de sécurité modernes destinés à améliorer la protection du site présidentiel lors de grands événements officiels.

L’affaire oppose l’administration Trump à des opposants qui contestent la capacité du président à lancer un tel projet sans autorisation explicite du Congrès.

En avril, le juge fédéral Richard Leon avait estimé que Trump ne disposait pas de l’autorité légale nécessaire pour poursuivre la construction sans validation parlementaire. Il avait alors ordonné la suspension des travaux hors sol du bâtiment.

Cette décision avait toutefois été rapidement suspendue par une cour d’appel, permettant la reprise du chantier.

Le ministère de la Justice soutient désormais que les événements récents renforcent la nécessité de poursuivre rapidement les travaux, notamment dans un contexte de menaces sécuritaires accrues autour de la Maison-Blanche.

Le projet de salle de bal est devenu un sujet politique sensible à Washington, certains critiques accusant Trump d’utiliser les infrastructures présidentielles pour laisser une empreinte personnelle sur la Maison-Blanche.