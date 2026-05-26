Les États-Unis mènent de nouvelles frappes contre l’Iran malgré la poursuite des négociations

Les forces américaines ont mené lundi de nouvelles frappes dans le sud de l’Iran contre des embarcations et des sites de missiles, alors que des discussions diplomatiques se poursuivent en parallèle pour tenter de mettre fin au conflit qui dure depuis près de trois mois.

Selon des responsables américains, les frappes ont visé des bateaux soupçonnés de tenter de poser des mines ainsi que des installations de lancement de missiles. Washington a présenté ces opérations comme des actions défensives destinées à protéger la navigation et les intérêts américains dans la région.

Ces opérations militaires interviennent au moment où des responsables iraniens participent à Doha, au Qatar, à des discussions avec des médiateurs régionaux sur un éventuel accord avec les États-Unis.

D’après une source informée de la visite, le principal négociateur iranien ainsi que le ministre iranien des Affaires étrangères ont rencontré le Premier ministre qatari pour discuter des conditions d’un cessez-le-feu et d’une désescalade régionale.

Les négociations portent notamment sur plusieurs dossiers sensibles, parmi lesquels la réouverture du détroit d’Ormuz, le programme nucléaire iranien et le déblocage de fonds iraniens gelés à l’étranger.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré à New Delhi que Washington souhaitait laisser une chance à la diplomatie avant d’envisager d’autres options.

« Il y avait une proposition sérieuse sur la table concernant l’ouverture du détroit d’Ormuz et des négociations substantielles sur la question nucléaire », a affirmé Rubio devant des journalistes.

Malgré ces discussions, les autorités iraniennes ont tempéré les attentes concernant une percée rapide. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué qu’un accord avec les États-Unis n’était pas imminent.

Dans le même temps, le président américain Donald Trump continue de pousser plusieurs pays musulmans à rejoindre les accords d’Abraham afin de normaliser leurs relations avec Israël, une initiative qui demeure controversée dans une grande partie du Moyen-Orient.

La situation reste particulièrement tendue autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole, où les risques d’escalade militaire continuent d’inquiéter les marchés internationaux et les alliés régionaux des États-Unis.