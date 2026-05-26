Le risque d’explosion d’un réservoir chimique en Californie écarté, selon les pompiers

Les autorités du sud de la Californie ont annoncé lundi que le risque d’explosion d’un réservoir industriel contenant un produit chimique hautement inflammable avait été écarté après plusieurs heures d’inquiétude.

Selon le service d’incendie du comté d’Orange, une fissure apparue sur le réservoir a permis de relâcher une partie de la pression accumulée, réduisant considérablement le danger d’une explosion majeure.

Le réservoir contenait du méthacrylate de méthyle, une substance chimique inflammable utilisée notamment dans la fabrication de plastiques et de résines.

Malgré cette amélioration, les autorités ont précisé que la situation restait dangereuse et que les ordres d’évacuation demeuraient en vigueur pour des dizaines de milliers de personnes vivant à proximité du site industriel.

Les pompiers continuaient lundi à refroidir les installations et à surveiller les niveaux de température afin d’éviter toute nouvelle montée de pression.

Les autorités locales n’ont pas indiqué ce qui avait provoqué la surchauffe initiale du réservoir, mais une enquête est en cours.

L’incident a mobilisé d’importants moyens d’urgence dans la région, les responsables craignant dans un premier temps une explosion susceptible de provoquer un incendie massif et un nuage toxique.

Les services de secours ont appelé les habitants évacués à ne pas regagner leur domicile tant qu’un feu vert officiel n’aurait pas été donné.