La Cour suprême autorise Trump à mettre fin à la protection de centaines de milliers de migrants haïtiens et syriens

La Cour suprême des États-Unis a accordé une nouvelle victoire à l’administration du président Donald Trump en ouvrant la voie à la suppression du statut de protection temporaire (TPS) dont bénéficient des centaines de milliers de migrants haïtiens et syriens. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire restrictive menée par la Maison Blanche.

Par six voix contre trois, la majorité conservatrice de la Cour a annulé les décisions de juges fédéraux à New York et à Washington qui avaient suspendu les mesures de l’administration visant à mettre fin à cette protection. Les trois magistrats progressistes de la Cour ont exprimé leur désaccord avec cette décision.

Le jugement concerne plus de 350 000 ressortissants haïtiens ainsi qu’environ 6 100 ressortissants syriens vivant aux États-Unis sous le régime du TPS. Ce dispositif humanitaire permet à des personnes originaires de pays touchés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou d’autres crises majeures de résider et de travailler légalement sur le territoire américain lorsque leur retour est jugé dangereux.

Les États-Unis avaient accordé ce statut aux Haïtiens à la suite du séisme dévastateur de 2010 qui a frappé Haïti. Les Syriens en avaient bénéficié après le déclenchement de la guerre civile dans leur pays en 2012. Le Département d’État américain continue d’ailleurs de déconseiller les voyages vers ces deux pays en raison de la violence, de l’insécurité, du terrorisme et des risques d’enlèvement.

Cette décision constitue la deuxième victoire obtenue par Donald Trump devant la Cour suprême dans des affaires liées à l’immigration au cours de la même journée. Elle renforce la capacité de son administration à mettre en œuvre son programme de durcissement de la politique migratoire, malgré les contestations judiciaires engagées par des défenseurs des droits des migrants.

La fin du TPS pourrait désormais exposer des centaines de milliers de personnes à la perte de leur autorisation de séjour et de travail aux États-Unis, ainsi qu’à un risque accru d’expulsion, sauf si d’autres recours ou mesures administratives venaient modifier la situation dans les mois à venir.