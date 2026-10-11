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Paris : vingt familles poursuivent la mairie pour omerta sur le périscolaire

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Paris : vingt familles poursuivent la mairie pour omerta sur le périscolaire
Paris : vingt familles poursuivent la mairie pour omerta sur le périscolaire

Vingt familles parisiennes ont déposé plainte ce samedi contre la municipalité pour avoir ignoré pendant dix ans les signalements concernant le périscolaire. Les parents visent directement Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire et onze autres responsables de la Ville. Leurs enfants sont scolarisés en maternelle dans les 7e et 15e arrondissements.

Dix ans de signalements classés

Les plaignants accusent les autorités municipales d’avoir systématiquement classé sans suite les alertes répétées sur le fonctionnement du périscolaire. Cette procédure juridique vise à obtenir des comptes sur une décennie de silence administratif. Les familles contestent la gestion des signalements transmis aux services de la mairie.

L’affaire met en lumière les tensions persistantes entre certains parents d’élèves et l’administration parisienne sur la surveillance des activités extrascolaires. La plainte collective pourrait contraindre la municipalité à justifier ses choix de traitement des dossiers relatifs à l’encadrement périscolaire dans ces deux arrondissements.

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