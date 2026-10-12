Faux conseillers bancaires : quatre mis en examen pour avoir escroqué des personnes vulnérables à Paris

Un réseau de faux conseillers bancaires a été démantelé à Paris, avec quatre hommes mis en examen pour escroquerie et blanchiment. Opérant depuis plusieurs pays, ils ont ciblé des personnes vulnérables, provoquant un préjudice de 400 000 euros. L'enquête se poursuit pour établir l'ampleur de leurs activités.

Un réseau de faux conseillers bancaires opérant depuis plusieurs pays a été démantelé à Paris. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, pour un préjudice estimé à 400 000 euros.

Quatre hommes ont été mis en examen jeudi à Paris dans le cadre d’une vaste arnaque au faux conseiller bancaire ayant ciblé des personnes vulnérables. Âgés de 21 à 26 ans, ils sont poursuivis pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, le quatrième remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Les faits reprochés s’étendent d’avril à décembre 2025 et concernent des victimes démarchées principalement à Paris et en région parisienne. Le préjudice total est évalué à 400 000 euros. Ce type d’escroquerie repose sur une technique rodée : les malfaiteurs se font passer pour des conseillers de banque, contactent leurs cibles par téléphone et les convainquent de réaliser des virements ou de communiquer leurs identifiants, en invoquant généralement une menace fictive pesant sur leurs comptes.

Une organisation tentaculaire entre Europe et Asie

La dimension internationale de ce réseau est notable. Certains membres opéraient depuis Israël et la Thaïlande, ce qui témoigne d’une organisation structurée, capable de délocaliser une partie de ses activités hors du territoire français pour compliquer le travail des enquêteurs. Ce coup de filet s’inscrit dans une série d’interpellations visant ce que les autorités désignent comme la « bande du XXe », en référence à l’arrondissement parisien où plusieurs membres auraient leurs attaches.

Les mis en examen bénéficient de la présomption d’innocence. L’instruction judiciaire devra établir le rôle précis de chacun au sein de cette organisation et déterminer l’étendue exacte des faits qui leur sont reprochés.