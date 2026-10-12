Un ostéopathe jugé pour avoir mis sous emprise 51 patients avec ses prétendus « dons de guérisseur »

Antonino Mercuri, ostéopathe de 64 ans, est jugé à Paris pour abus de faiblesse sur 51 patients, ainsi que pour blanchiment et exercice illégal de la médecine. Malgré ses prétentions de guérisseur, qui lui ont valu une réputation forte, il conteste les accusations et sa défense qualifie le procès de « sorcellerie ». L'issue reste incertaine.

Antonino Mercuri, 64 ans, comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de faiblesse sur 51 anciens patients, blanchiment, exercice illégal de la médecine et fraude fiscale. Cet ostéopathe, qui se présentait comme capable de « traverser la matière », conteste l’ensemble des charges retenues contre lui.

L’affaire s’est construite sur des années d’enquête judiciaire. Antonino Mercuri, ostéopathe de 64 ans, se targuait de posséder des capacités hors du commun : soins énergétiques, faculté de « traverser la matière », dons de guérisseur. Une réputation soigneusement entretenue, au point que certains de ses patients le désignaient comme leur « maître ». C’est précisément cette emprise présumée que la justice cherche aujourd’hui à qualifier pénalement. Le praticien est notamment mis en cause pour abus de faiblesse à l’égard de 51 de ses anciens patients, un chef d’accusation qui suppose que des personnes vulnérables auraient été exploitées dans le cadre de cette relation thérapeutique.

L’acte d’accusation va au-delà de la seule dimension relationnelle. Mercuri est également poursuivi pour exercice illégal de la médecine, blanchiment et fraude fiscale, cette dernière portant sur un montant estimé à 4,1 millions d’euros. L’homme avait par ailleurs affirmé avoir soigné l’ancien président François Mitterrand, une référence qui contribuait à asseoir sa notoriété.

La défense dénonce un « procès en sorcellerie »

Face à ces accusations, Antonino Mercuri maintient son innocence et conteste l’ensemble des charges. Ses avocats adoptent une ligne de défense offensive, dénonçant ce qu’ils qualifient de « procès qui s’apparente à un procès en sorcellerie », suggérant que les pratiques énergétiques de leur client sont jugées sur leur nature même plutôt que sur des faits établis. Le tribunal correctionnel de Paris devra trancher ces questions dans le cadre d’un procès dont l’issue reste entièrement ouverte. Antonino Mercuri bénéficie, comme tout prévenu, de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.