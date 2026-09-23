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Liban : William Bourdon annonce une plainte en France pour crimes de guerre après la destruction de la maison d’un Franco-Libanais

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Liban : William Bourdon annonce une plainte en France pour crimes de guerre après la destruction de la maison d’un Franco-Libanais
Liban : William Bourdon annonce une plainte en France pour crimes de guerre après la destruction de la maison d’un Franco-Libanais

Lors d’une conférence de presse à Beyrouth, William Bourdon a annoncé le dépôt d’une plainte auprès du Parquet national antiterroriste français concernant la destruction de biens appartenant à un ressortissant franco-libanais dans le sud du Liban. Pour Entrevue, l’avocat réclame l’identification et la poursuite des auteurs des crimes de guerre dénoncés.

Un ressortissant franco-libanais résidant en France entend demander justice dans son pays pour la destruction de sa maison et de ses oliviers dans le sud du Liban. Selon ses avocats, ces biens ont été détruits par l’armée israélienne pendant la guerre opposant Israël au Hezbollah. Une plainte pour des faits qualifiés par ses conseils de crimes de guerre a été déposée mardi 22 septembre auprès du Parquet national antiterroriste.

William Bourdon a annoncé cette démarche lors d’une conférence de presse à Beyrouth, à l’occasion d’une rencontre consacrée à la corruption et à la responsabilité des auteurs de crimes, organisée par le parti politique libanais Lana. La députée d’opposition Halima El Kaakour assistait également à cet événement.

« Que soient identifiés et poursuivis les auteurs »

Dans une déclaration à Entrevue, William Bourdon précise les attentes de son client : « Notre client, victime du nettoyage ethnique opéré par Israël au Liban sud, attend de la justice de son pays que tout soit entrepris pour que soient identifiés et poursuivis les auteurs des crimes de guerre dénoncés. »

L’avocat inscrit ainsi cette destruction dans une accusation plus large concernant les opérations israéliennes dans le sud du Liban. La qualification de « nettoyage ethnique » relève ici de son appréciation des faits dénoncés.

Nicolas Busin, qui intervient également dans ce dossier, affirme que la famille du plaignant n’entretenait aucun lien avec le Hezbollah. Selon lui, la destruction de ses biens ne répondait à aucun objectif militaire. La démarche judiciaire vise à établir les circonstances des faits, à identifier leurs responsables et à permettre d’éventuelles poursuites.

Une nouvelle démarche devant la justice française

L’identité du plaignant n’a pas été rendue publique. Sa nationalité française est au cœur de la démarche engagée par ses conseils, qui souhaitent que les autorités judiciaires françaises examinent les faits survenus au Liban.

Selon les informations rapportées par The National, cette plainte s’ajoute à au moins deux autres procédures engagées en France cette année concernant des crimes de guerre présumés commis au Liban. En avril, l’artiste Ali Cherri avait porté plainte après la mort de ses parents dans une frappe israélienne survenue à la veille du cessez-le-feu de novembre 2024. Une autre plainte avait été déposée en juin par un Franco-Libanais ayant perdu plusieurs proches dans une frappe à Tyr.

Pour William Bourdon et les conseils du plaignant, le recours à la justice française doit permettre de faire avancer la recherche des responsabilités. Le dépôt de cette plainte ne préjuge toutefois ni des suites que lui donnera le parquet ni des qualifications pénales qui pourraient être retenues.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Mis à jour le 24/09/2026

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