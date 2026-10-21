Billets d’avion: jusqu’à 20% d’augmentation en 2027, le patron de Ryanair annonce « la plus forte hausse de l’histoire » en Europe

Michael O’Leary, directeur de Ryanair, annonce une hausse des prix des billets d'avion en Europe pouvant atteindre 20% en 2027, due à l'augmentation du prix du kérosène et à une réduction des sièges disponibles. La guerre en Iran et les difficultés économiques des compagnies aériennes amplifient cette situation.

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs : les prix des billets d’avion pourraient exploser en Europe en 2027. Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, a lancé mardi 20 octobre un avertissement particulièrement alarmant lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Le patron de la première compagnie aérienne européenne prévoit une augmentation des tarifs comprise entre 10% et 20% au cours des douze prochains mois, une flambée qu’il présente comme sans précédent dans l’histoire du transport aérien européen. En cause, l’envolée du prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran, la diminution du nombre de sièges disponibles et les difficultés financières croissantes des compagnies aériennes.

« Vous allez assister à la plus forte hausse des tarifs aériens de l’histoire en Europe au cours des douze prochains mois », a prévenu Michael O’Leary. Selon lui, les voyageurs doivent s’attendre à des augmentations de 10%, 15%, voire 20% en 2027. Des prévisions qui concernent l’ensemble du marché européen et pas seulement les vols opérés par Ryanair.

Jusqu’à 20% de hausse : les vacances de 2027 pourraient coûter beaucoup plus cher

Les prévisions de Michael O’Leary donnent une idée des augmentations susceptibles de frapper les voyageurs l’année prochaine. Avec une hausse de 20%, un billet actuellement vendu 100€ passerait à 120€, un trajet facturé 250€ atteindrait 300€ et un aller-retour à 500€ coûterait désormais 600€.

Pour une famille de quatre personnes, l’addition pourrait rapidement devenir particulièrement lourde. Quatre billets aller-retour actuellement facturés 300€ par personne représenteraient une dépense totale de 1 200€. Avec une augmentation de 20%, la facture grimperait à 1 440€, soit 240€ supplémentaires pour les mêmes trajets, sans compter les bagages, les transferts et les éventuels autres frais.

Le patron de Ryanair estime que cette augmentation pourrait être historique par son ampleur. Il explique que plusieurs facteurs frappent simultanément les compagnies aériennes, entre coûts énergétiques, restructurations et diminution de la concurrence sur certaines liaisons.

Guerre en Iran : l’explosion du prix du kérosène fait flamber les coûts

La première raison de cette hausse annoncée est le prix du carburant. Depuis le déclenchement de la guerre impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël, fin février 2026, le marché pétrolier connaît de fortes tensions. Le kérosène, indispensable au fonctionnement des avions, a subi une augmentation spectaculaire.

Le prix du carburant aérien est passé d’environ 750 dollars la tonne en février à près de 1 550 dollars au cours des derniers mois. Cette envolée représente un doublement du coût d’un poste de dépenses essentiel pour les compagnies aériennes.

Comme le montrait déjà la hausse des tarifs et la réduction des vols provoquées par la flambée du kérosène, les transporteurs ont commencé à répercuter une partie de leurs dépenses supplémentaires sur les voyageurs dès le printemps 2026.

Les compagnies ont cependant pu limiter temporairement les conséquences de cette flambée grâce à des contrats leur permettant d’acheter leur carburant à des prix fixés à l’avance. Cette protection financière va considérablement diminuer à partir du printemps 2027.

Ryanair perdra une grande partie de sa protection contre la hausse du carburant en avril 2027

Michael O’Leary a livré des chiffres particulièrement révélateurs. Jusqu’à la fin mars 2027, Ryanair bénéficie d’une couverture financière portant sur 80% de ses besoins en carburant, à un prix de 67 dollars le baril.

À partir d’avril 2027, la situation change radicalement. La compagnie n’a sécurisé que 15% de ses besoins à 85 dollars le baril, alors que les prix pratiqués sur le marché avoisinent actuellement le double de ce montant. Autrement dit, 85% de ses achats futurs de carburant restent exposés aux fluctuations des cours.

Ce changement va considérablement alourdir les dépenses de Ryanair si les prix du pétrole demeurent élevés. Michael O’Leary affirme que la plupart des autres compagnies européennes connaissent une situation comparable, avec des contrats de couverture insuffisants pour absorber durablement le choc énergétique.

La compagnie irlandaise ressent déjà les conséquences financières de la crise. En juillet, Ryanair avait annoncé une chute de 34% de ses bénéfices trimestriels, notamment sous l’effet de l’augmentation du coût du carburant non couvert par ses contrats.

Faillites, rachats et suppressions de vols : moins de billets disponibles en 2027

Michael O’Leary redoute également une réduction du nombre de sièges proposés aux voyageurs européens. Les compagnies les plus fragiles financièrement risquent de disparaître, d’être rachetées ou de supprimer des liaisons devenues trop coûteuses à exploiter.

Cette contraction de l’offre pourrait accentuer les augmentations tarifaires. Avec moins de vols disponibles et une demande toujours soutenue, les transporteurs pourraient pratiquer des prix plus élevés sur les lignes les plus fréquentées.

Plusieurs compagnies ont déjà commencé à réduire leurs programmes. EasyJet a notamment décidé de supprimer environ 700 000 sièges de son programme hivernal afin de limiter sa consommation de carburant. D’autres transporteurs européens traversent également d’importantes restructurations.

Le dirigeant de Ryanair estime ainsi que l’association de coûts énergétiques élevés et d’une offre de sièges réduite pourrait provoquer des augmentations inédites sur les billets d’avion en Europe.

Ryanair supprime 20 lignes et plus d’un million de sièges en Belgique

Lors de sa conférence de presse à Bruxelles, Michael O’Leary a également annoncé de nouvelles réductions d’activité en Belgique. Ryanair prévoit de supprimer 20 liaisons aériennes et plus d’un million de sièges de son programme hivernal, en réaction à l’augmentation de la fiscalité sur les billets d’avion.

La taxe aérienne fédérale belge doit passer de 2€ à 7€ à partir de janvier 2027. Une augmentation vivement contestée par la direction de la compagnie irlandaise, qui juge cette fiscalité pénalisante pour les transporteurs à bas coûts et les aéroports régionaux.

Le bras de fer entre Ryanair et les gouvernements européens n’est pas nouveau. La compagnie avait déjà annoncé une réduction de ses capacités en Belgique pour protester contre la hausse des taxes aériennes, tandis que la fiscalité française sur les billets d’avion a régulièrement suscité la colère de Michael O’Leary.

En France, Ryanair avait également menacé de supprimer plusieurs dessertes régionales en raison de l’augmentation des taxes. La compagnie avait finalement maintenu sa présence tout en réduisant une partie de ses vols.

Air France, EasyJet, Ryanair : tous les voyageurs européens concernés

La flambée annoncée ne concerne pas uniquement les compagnies low cost. Les transporteurs traditionnels subissent eux aussi l’augmentation du prix du kérosène, qui représente une part importante de leurs coûts d’exploitation.

Dès mars 2026, Air France-KLM avait relevé ses tarifs sur les vols long-courriers, avec une augmentation moyenne de 50€ sur les billets aller-retour en classe économique. La décision visait précisément à compenser l’envolée des dépenses de carburant.

EasyJet a également fait état d’une forte augmentation de sa facture énergétique. Ryanair, malgré son modèle économique fondé sur les petits prix et les volumes importants de passagers, reconnaît désormais que la pression sur les coûts va peser durablement sur les tarifs.

Pour les voyageurs français, les conséquences pourraient se faire sentir aussi bien sur les escapades européennes que sur les vacances estivales. Les liaisons vers l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce ou les autres destinations touristiques pourraient notamment être concernées par la tendance générale annoncée pour 2027.

Michael O’Leary prévient : même une hausse de 20% pourrait ne pas suffire

Le dirigeant de Ryanair a également expliqué que l’augmentation des billets pourrait ne pas compenser intégralement l’explosion de la facture énergétique des compagnies. Même avec des prix plus élevés, leurs marges pourraient continuer de diminuer si le carburant reste aussi cher.

Michael O’Leary anticipe ainsi une année 2027 particulièrement difficile pour le transport aérien européen, marquée par des tarifs en forte augmentation, des compagnies financièrement fragilisées et un nombre de vols réduit sur certaines destinations.

Son avertissement est sans ambiguïté : les billets d’avion pourraient augmenter de 10% à 20% au cours des douze prochains mois, avec une accélération des coûts à partir d’avril 2027, lorsque les contrats de couverture du carburant de nombreuses compagnies arriveront à échéance. Pour les Européens qui préparent déjà leurs vacances de l’année prochaine, le prix du transport aérien pourrait devenir l’une des principales mauvaises surprises de 2027.