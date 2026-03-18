Les compagnies aériennes mondiales font face à une forte hausse des coûts du carburant liée à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, les contraignant à augmenter leurs tarifs et à réduire certaines liaisons.

Le prix du kérosène s’est envolé ces dernières semaines, affectant directement la rentabilité du secteur. Plusieurs compagnies ont déjà commencé à répercuter cette hausse sur les billets, tandis que d’autres envisagent de supprimer des routes jugées moins rentables.

Le directeur général de Delta Air Lines, Ed Bastian, a indiqué que la hausse du carburant avait entraîné près de 400 millions de dollars de coûts supplémentaires pour le seul mois de mars, illustrant l’ampleur de l’impact pour l’industrie.

Au-delà des prix, le conflit perturbe également les opérations aériennes. Certaines routes doivent être modifiées pour éviter les zones de tensions, ce qui allonge les trajets et augmente encore la consommation de carburant.

Des compagnies européennes, comme SAS, figurent parmi les premières à réduire certaines liaisons face à ces contraintes économiques, tandis que d’autres pourraient suivre si la situation perdure.

Cette crise intervient alors que le secteur aérien sort à peine des difficultés liées aux années précédentes, et fait craindre un ralentissement de la demande en raison de la hausse des prix.

Dans ce contexte, la guerre au Moyen-Orient continue d’avoir des répercussions bien au-delà de la région, affectant directement les coûts du transport mondial et le pouvoir d’achat des voyageurs.