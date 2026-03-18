La Chine a proposé à Taïwan une garantie de stabilité énergétique en cas de « réunification », dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre au Moyen-Orient et aux perturbations des routes maritimes.

Le porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Binhua, a affirmé que l’île bénéficierait de ressources énergétiques « stables et fiables » si elle acceptait une réunification avec Pékin, évoquant le soutien d’une « patrie forte ».

Cette proposition intervient alors que de nombreux pays cherchent des alternatives énergétiques face aux perturbations du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les approvisionnements mondiaux.

Taïwan, fortement dépendant des importations, notamment de gaz naturel liquéfié, a indiqué avoir déjà sécurisé des sources alternatives pour les mois à venir, notamment auprès des États-Unis.

L’île, qui ne s’approvisionne pas en énergie auprès de la Chine, rejette depuis longtemps les propositions de réunification avancées par Pékin, préférant maintenir son autonomie politique et économique.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la Chine visant à mettre en avant les avantages économiques d’un rapprochement avec Taïwan, tout en profitant du contexte international pour renforcer son argumentaire.

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, la question énergétique devient ainsi un levier supplémentaire dans les relations déjà sensibles entre Pékin et Taipei.