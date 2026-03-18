La Première ministre japonaise Sanae Takaichi doit rencontrer le président américain Donald Trump à Washington dans un contexte délicat, alors que les États-Unis cherchent à obtenir un soutien accru de leurs alliés dans la guerre contre l’Iran.

Au cœur des discussions figure la demande américaine d’envoyer des navires pour sécuriser le détroit d’Ormuz, une route stratégique largement perturbée par le conflit. Une requête qui place Tokyo dans une position complexe.

Le Japon, lié par une constitution pacifiste limitant ses opérations militaires à l’étranger, dispose d’une marge de manœuvre réduite pour répondre favorablement à cette demande. Toute implication directe pourrait susciter des tensions internes.

L’opinion publique japonaise apparaît d’ailleurs majoritairement opposée aux opérations militaires menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, renforçant la prudence du gouvernement.

Des analystes estiment que Sanae Takaichi pourrait tenter de recentrer les discussions sur les enjeux régionaux en Asie, notamment la montée en puissance de la Chine, afin de rééquilibrer les priorités de l’alliance avec Washington.

La rencontre, première entre Donald Trump et un allié majeur depuis l’intensification du conflit, pourrait ainsi mettre à l’épreuve les équilibres d’une relation stratégique de longue date.

Entre pressions américaines et contraintes internes, Tokyo doit naviguer avec prudence pour préserver son alliance avec les États-Unis sans s’engager dans un conflit aux conséquences incertaines.