L'économie française se rapproche d'une récession technique avec une contraction du PIB de 0,1 % au troisième trimestre 2026, tandis que l'inflation atteint 3,4 %. Dans un Parlement sans majorité, le gouvernement cherche à faire voter un budget de redressement, mais des doutes demeurent quant à son efficacité face aux défis économiques.

Après deux trimestres consécutifs de stagnation ou de contraction, l’économie française frôle la récession technique. Le gouvernement tente de faire adopter un budget 2027 dans un Parlement sans majorité, tandis que les marchés financiers font monter la pression sur la dette souveraine.

Le tableau est sombre. Le produit intérieur brut français a reculé de 0,1 % au troisième trimestre 2026, après une stagnation au deuxième et un repli de 0,2 % au premier, selon les données publiées vendredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La deuxième économie de la zone euro se retrouve ainsi aux portes de la récession technique, définie par deux trimestres consécutifs de croissance négative.

La mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là. L’inflation a accéléré en octobre pour atteindre 3,4 % sur un an, contre 3,1 % le mois précédent, son niveau le plus élevé depuis janvier 2024. Sur les marchés obligataires, les taux d’emprunt à dix ans ont franchi la barre des 5 % la semaine dernière avant de redescendre légèrement à 4,9 % vendredi. L’écart avec les taux allemands s’établit autour de 1,55 point, un indicateur scruté de près par les investisseurs comme baromètre de la crédibilité financière française.

La France est face à un risque de récession technique au cours des prochains trimestres. Face à cette situation, le ministre de l’Économie et des Finances, Roland Lescure, a décrit une économie « à l’arrêt » et averti que la France « ira dans le mur » si le budget de redressement n’est pas adopté. Le gouvernement, qui ne dispose pas de majorité au Parlement, n’exclut pas de recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote, à moins qu’une motion de censure ne soit adoptée. Une autre piste, celle des ordonnances, est également évoquée, bien qu’elle n’ait jamais été utilisée à cette fin depuis l’instauration de la Ve République en 1958.

Mais l’adoption du budget, quelle qu’en soit la forme, ne constitue pas une réponse suffisante aux yeux des économistes dans la mesure où il ne permettrait pas de relancer miraculeusement l’activité à court terme.

Si les marchés préfèrent généralement une décision contestée à une absence prolongée de décision, un budget adopté par ce biais pourrait être perçu comme fragile, susceptible d’être remis en cause après l’élection présidentielle ou révélateur d’une incapacité durable du système politique à construire des majorités.

Ce qui distingue la crise actuelle des épisodes budgétaires plus classiques, c’est la nature du doute qui s’est installé. Les marchés ne remettent pas en question la capacité technique de la France à lever l’impôt ou à honorer sa dette. Ils doutent de sa capacité à en ralentir la progression.