Athlétisme : Ciara Mageean, championne d’Europe du 1.500 mètres, est morte à 34 ans d’un cancer

L'athlétisme irlandais pleure Ciara Mageean, championne d'Europe du 1 500 mètres, décédée à 34 ans des suites d'un cancer colorectal avancé. Son palmarès impressionnant, incluant une médaille d'or en 2024, et son influence sur la nouvelle génération en font une figure emblématique du sport en Irlande.

Le monde de l’athlétisme est en deuil. Ciara Mageean, championne d’Europe du 1 500 mètres en 2024, est décédée ce dimanche à l’âge de 34 ans, des suites d’un cancer. L’athlète irlandaise, qui avait participé à deux éditions des Jeux olympiques, avait annoncé sa maladie en juillet 2025. Elle est morte à 6h30, entourée de ses proches.

Sa famille a annoncé la nouvelle sur Instagram : « Ce matin, à 6h30, Ciara a perdu son combat contre le cancer, entourée de ses proches. » La disparition de la championne, qui avait atteint le sommet de sa carrière sportive deux ans auparavant, a provoqué une vive émotion dans le monde de l’athlétisme.

Un cancer diagnostiqué en 2025

En juillet 2025, Ciara Mageean avait révélé publiquement qu’elle souffrait d’un cancer colorectal de stade 4, une forme avancée de la maladie. La sportive avait alors expliqué avoir commencé un traitement et vouloir consacrer toute son énergie à sa guérison.

Elle avait déclaré : « C’est beaucoup à encaisser, mais j’ai déjà commencé mon traitement et je suis incroyablement reconnaissante d’être entourée de l’amour et du soutien de ma famille et de mes amis proches. »

La championne avait également demandé que son intimité soit respectée pendant cette épreuve. Elle avait mis sa carrière sportive entre parenthèses afin de se concentrer sur ses traitements et sur sa famille.

Championne d’Europe en 2024, elle avait atteint le sommet de sa carrière

Née le 12 mars 1992 à Portaferry, en Irlande du Nord, Ciara Mageean avait construit l’un des plus beaux palmarès de l’athlétisme irlandais sur demi-fond.

Son plus grand exploit remontait aux Championnats d’Europe de Rome, en juin 2024. Après avoir décroché le bronze européen en 2016 et l’argent en 2022, elle avait remporté la médaille d’or du 1 500 mètres en 4 minutes 4 secondes et 66 centièmes. Elle était ainsi devenue la deuxième Irlandaise à remporter un titre européen individuel en athlétisme après Sonia O’Sullivan.

Elle avait également obtenu une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 et terminé quatrième des Championnats du monde de Budapest en 2023, à une place du podium.

Détentrice de plusieurs records nationaux, notamment sur 800 mètres, 1 000 mètres, 1 500 mètres et le mile, elle figurait parmi les meilleures spécialistes européennes du demi-fond. Ses performances avaient contribué à la popularité de l’athlétisme irlandais.

Les Jeux olympiques de Paris, son dernier grand rendez-vous manqué

Ciara Mageean avait représenté l’Irlande aux Jeux olympiques de Rio en 2016, puis à ceux de Tokyo, disputés en 2021. Elle espérait participer à ses troisièmes Jeux à Paris en 2024, quelques semaines après son sacre européen.

Mais une blessure au tendon d’Achille l’avait contrainte à déclarer forfait à la veille des séries du 1 500 mètres. Une immense déception pour l’athlète, qui venait de connaître le plus grand succès de sa carrière.

L’annonce de son cancer, moins d’un an plus tard, avait mis un terme à ses ambitions sportives. Son titre européen de Rome restera sa dernière grande victoire internationale.

Une immense émotion en Irlande

La disparition de Ciara Mageean a provoqué une vague d’hommages en Irlande, où elle était devenue l’une des figures les plus populaires de l’athlétisme. Son titre européen de 2024 avait constitué l’un des grands moments du sport irlandais de ces dernières années.

La championne était particulièrement attachée à Portaferry, sa ville natale, où ses performances avaient été célébrées. Elle avait également marqué plusieurs générations de jeunes athlètes irlandais grâce à son parcours et à sa longévité au plus haut niveau.

Ciara Mageean avait 34 ans.