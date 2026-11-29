Satine Wallé, révélée par « The Voice Kids », présente son nouvel EP « Tout à la fois », qui explore l'hyperpop avec des sonorités électroniques et un univers visuel inspiré des années 2000. Prévue en concert à la Gaîté Lyrique en mars 2027, elle affirme sa nouvelle identité musicale et ses thématiques personnelles.

Satine, 22 ans, chanteuse française révélée à 10 ans dans « The Voice Kids », sort l’EP « Tout à la fois » aux sonorités hyperpop et sera à la Gaîté Lyrique le 13 mars 2027.

À seulement 22 ans, Satine Wallé poursuit sa métamorphose artistique avec « Tout à la fois », un nouvel EP aux sonorités électroniques et expérimentales. Entre les influences de Charli xcx et un univers visuel singulier, la chanteuse française entend franchir une nouvelle étape dans sa carrière en 2027.

En 2025, la chanteuse avait dévoilé « Trampoline », un album aux influences résolument pop, notamment porté par le titre « L’idée de toi ». Avec son nouvel EP « Tout à la fois », Satine prend une direction musicale plus expérimentale. Elle explore désormais l’hyperpop, un genre mêlant musique électronique, rythmes saturés et mélodies accrocheuses, largement popularisé ces dernières années par la chanteuse britannique Charli xcx.

Un concert à la Gaîté Lyrique en mars 2027

Au-delà de ses nouvelles orientations musicales, Satine accorde une place centrale à l’identité visuelle de son projet. Le clip de « 2 aliens » multiplie ainsi les références à la culture numérique des années 2000, aux premières générations de réseaux sociaux et à l’esthétique des rues de Tokyo. Derrière cet univers coloré et volontairement décalé, la chanteuse aborde également des thématiques plus intimes, notamment dans « Tout à la fois, rien du tout », une ballade introspective.

Attendue sur la scène de la Gaîté Lyrique, à Paris, le 13 mars 2027, Satine s’inscrit dans le renouvellement de la scène pop française, aux côtés d’artistes comme Miki. Son nouvel EP doit également ouvrir la voie à un projet musical plus conséquent. Après avoir grandi devant les caméras et sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse entend désormais affirmer pleinement son identité musicale.