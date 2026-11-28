La chanteuse française Chimène Badi ne se produira finalement pas en Tunisie le 5 décembre prochain. Ce vendredi 27 novembre, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé l’annulation du concert qu’elle devait donner avec l’Orchestre symphonique tunisien à la Cité de la Culture. Cette décision intervient après plusieurs jours de mobilisation sur les réseaux sociaux et des appels au boycott lancés par des militants pro-palestiniens. En cause, d’anciennes déclarations de l’artiste concernant la possibilité de se produire en Israël. L’établissement culturel n’a toutefois pas précisé officiellement les raisons de l’annulation.

Le concert devait constituer l’un des rendez-vous musicaux du mois de décembre dans la capitale tunisienne. Chimène Badi était attendue sur la scène de l’Opéra pour une représentation accompagnée par l’Orchestre symphonique tunisien, sous la direction de Shady Garfi. Les organisateurs avaient présenté cette rencontre comme une occasion de réunir la chanson française et la musique orchestrale dans un cadre prestigieux. Mais l’annonce de sa venue avait rapidement provoqué des réactions hostiles sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes et militants pro-palestiniens avaient appelé les autorités culturelles à renoncer à accueillir la chanteuse, lui reprochant certaines prises de position anciennes concernant Israël. La polémique s’est intensifiée jeudi 26 novembre, lorsqu’un collectif tunisien a publiquement demandé l’annulation du spectacle.

Les critiques portent principalement sur une déclaration effectuée en 2019, à l’occasion de la préparation de l’Eurovision organisé cette année-là à Tel-Aviv. Interrogée par la chaîne i24NEWS sur la possibilité de représenter la France lors du concours, Chimène Badi avait exprimé sa fierté à l’idée de pouvoir se produire dans cette ville. Sept ans plus tard, cette déclaration a été largement relayée par les partisans du boycott, qui y voient une position incompatible avec leur soutien à la cause palestinienne. Certains militants ont également formulé des accusations particulièrement graves à l’encontre de l’artiste, sans apporter d’éléments établissant une quelconque responsabilité de sa part dans le conflit israélo-palestinien. Une déclaration favorable à une éventuelle participation à un événement musical en Israël ne permet pas, à elle seule, d’attribuer à son auteur un soutien aux opérations militaires israéliennes.

Une annulation qui relance le débat sur le boycott culturel

Dans son communiqué publié vendredi, le Théâtre de l’Opéra de Tunis s’est limité à annoncer la déprogrammation du concert et les modalités de remboursement des billets. Les spectateurs ayant déjà effectué leur réservation pourront engager les démarches nécessaires à partir du mardi 1er décembre, directement auprès de l’établissement ou par virement bancaire selon les procédures prévues. L’institution n’a pas officiellement établi de lien entre les appels au boycott et sa décision, même si la proximité chronologique des événements alimente les interrogations. Les militants à l’origine de la mobilisation ont salué l’annulation, tout en regrettant que les organisateurs n’aient pas explicitement mentionné leurs revendications. Chimène Badi n’avait pas immédiatement réagi publiquement à la décision au moment des premières informations diffusées vendredi.

Cette affaire illustre les tensions croissantes entourant les échanges culturels dans le contexte de la guerre à Gaza. En Tunisie, où le soutien à la cause palestinienne occupe une place importante dans le débat public, plusieurs initiatives artistiques ont déjà suscité des campagnes de contestation en raison de liens supposés ou avérés avec Israël. Les partisans du boycott considèrent ces mobilisations comme un moyen d’exercer une pression politique et symbolique, tandis que leurs détracteurs s’interrogent sur les conséquences pour la liberté artistique et la circulation des œuvres. Pour Chimène Badi, révélée au grand public au début des années 2000 et connue notamment pour ses reprises de chansons françaises et ses interprétations soul, cette annulation représente un revers dans son calendrier de concerts internationaux. Elle montre également comment une déclaration prononcée plusieurs années auparavant peut ressurgir sur les réseaux sociaux et provoquer des conséquences immédiates sur la programmation d’un événement culturel.