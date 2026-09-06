Fitch relève la note du Portugal à A+ pour la première fois depuis 2011

Fitch a rehaussé la note de la dette souveraine du Portugal à A+ pour la première fois depuis 2011, soulignant la solidité des finances publiques. Malgré une dette publique encore élevée, le pays bénéficie d'une bonne gouvernance et d'un engagement politique en matière de prudence budgétaire, ce qui pourrait améliorer ses conditions de financement.

L’agence de notation Fitch a rehaussé vendredi la note de la dette souveraine portugaise d’un cran, de « A » à « A+ », avec une perspective « stable », saluant la solidité des finances publiques et la trajectoire de réduction de la dette. Le Portugal retrouve ainsi ce niveau de notation qu’il n’avait plus atteint depuis mars 2011.

La décision de Fitch s’appuie sur plusieurs signaux positifs : une trajectoire prévue de réduction de la dette publique, des soldes budgétaires jugés « nettement plus solides » que ceux des pays comparables, et ce que l’agence qualifie de « fort engagement politique en faveur de la prudence budgétaire ». Les indicateurs de gouvernance portugais dépassent la médiane des pays notés « A », et l’appartenance à l’Union européenne et à la zone euro constitue un atout institutionnel supplémentaire.

La dette publique reste toutefois élevée. Fitch la situe à 89,7 % du PIB en 2025, avant de la projeter à 87,0 % en 2026 puis à 82,9 % en 2028, grâce au maintien d’excédents primaires et à une croissance nominale modérée. Ce ratio demeurera supérieur à la médiane prévue de 59,5 % du PIB pour les pays de la même catégorie de notation.

Le ministre d’État et des Finances, Joaquim Miranda Sarmento, a salué sur le réseau X « une excellente nouvelle pour le Portugal ». Il a rappelé que la baisse du poids de la dette dans le PIB « est le fruit du travail des familles et des entreprises ces dernières années », tout en plaidant pour une réduction de la bureaucratie afin de stimuler l’investissement privé et l’investissement direct étranger.

Le président de la République, António José Seguro, s’est lui aussi félicité de cette évaluation, la qualifiant d’« importante reconnaissance extérieure de la performance du Portugal, résultat d’une évolution à moyen et long terme, portée par l’effort des Portugais et par une ligne de responsabilité maintenue sous différents gouvernements ». Il a estimé qu’une meilleure notation améliorerait les conditions de financement de l’État, des entreprises et des familles.

Toutes les grandes agences de notation attribuent désormais au Portugal la note « A ». Standard & Poor’s avait confirmé en août ses notations « A+/A-1 » avec une perspective positive, et Morningstar DBRS avait maintenu en juillet 2025 la note « A (élevée) » avec perspective stable.

L’horizon budgétaire reste néanmoins sous tension. Fitch anticipe un recul de l’excédent budgétaire, de 0,7 % du PIB en 2025 à 0,1 % en 2026, sous l’effet conjugué des dépenses de reconstruction liées aux tempêtes, des mesures fiscales et de logement prévues dans le budget 2026, du pic d’investissement lié au Plan de relance et de résilience, et de la hausse des salaires et pensions. Pour 2027 et 2028, l’agence prévoit un déficit moyen d’environ 0,4 % du PIB.

Le marché immobilier constitue un autre point de vigilance. Les prix des logements résidentiels affichaient au premier trimestre 2026 une hausse de 99 % par rapport au quatrième trimestre 2019, contre 31 % dans la zone euro. Fitch juge ces tensions « surtout structurelles », liées à une offre insuffisante, une demande soutenue et une immigration élevée, ce qui « limite la probabilité d’une correction marquée à court terme ». L’agence estime qu’un secteur bancaire solide devrait contribuer à contenir les risques financiers associés.

La montée en charge des dépenses de défense représente un autre facteur de pression. L’objectif de l’OTAN de porter ces dépenses à 5 % du PIB d’ici 2035 devrait, selon Fitch, « ajouter une pression sur les finances publiques à moyen terme ». L’agence tempère toutefois ce risque en soulignant la stabilité historique de la politique budgétaire portugaise à travers les alternances gouvernementales.