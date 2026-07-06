Sommet de l’OTAN : Trump rencontrera Zelensky et le président syrien Ahmad al-Sharaa à Ankara

Le président américain Donald Trump doit rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le président syrien Ahmad al-Sharaa en marge du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, a annoncé dimanche la Maison Blanche. Ces entretiens bilatéraux interviendront dans un contexte marqué par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Selon la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, Donald Trump quittera Washington lundi soir pour rejoindre la capitale turque mardi après-midi. Mercredi, il participera aux principales réunions du sommet de l’Alliance atlantique, notamment à la cérémonie d’accueil, à la photo officielle des dirigeants et à une séance de travail, avant de recevoir séparément Volodymyr Zelensky et Ahmad al-Sharaa. Une conférence de presse est également prévue avant son départ d’Ankara.

Un haut responsable américain a indiqué que Washington attendait de l’ensemble des pays alliés qu’ils démontrent des progrès significatifs en matière de dépenses militaires afin de parvenir à un partage plus équilibré des responsabilités au sein de l’OTAN.

La sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz devrait également figurer parmi les principaux sujets abordés lors du sommet. Selon ce responsable, plusieurs États membres ont proposé de contribuer aux opérations destinées à sécuriser cette voie maritime stratégique, même si certains ne disposent pas des capacités navales nécessaires pour participer pleinement à un éventuel dispositif.

L’administration américaine a par ailleurs annoncé que plusieurs accords majeurs dans le secteur de la défense seraient dévoilés en marge du sommet. Ces projets, représentant plusieurs milliards de dollars, devraient porter sur des programmes de coproduction d’équipements militaires et la construction d’installations industrielles en coopération avec des alliés européens et le Canada.

Interrogés sur le Groenland, des responsables américains ont affirmé que l’administration Trump considérait toujours l’acquisition de ce territoire comme la meilleure solution à long terme pour répondre aux besoins stratégiques de l’OTAN dans l’Arctique, tout en précisant que d’autres options étaient également examinées avec les autorités du Groenland et du Danemark.

Concernant la rencontre avec Volodymyr Zelensky, un responsable de la Maison Blanche a indiqué que Donald Trump souhaitait poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon lui, cet objectif demeure une priorité du président américain, qui entend profiter du sommet de l’OTAN pour faire avancer les discussions diplomatiques.