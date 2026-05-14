Vladimir Poutine attendu « très prochainement » en Chine dans un contexte géopolitique tendu

Le président russe Vladimir Putin effectuera « très prochainement » une visite en Chine, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que les préparatifs du déplacement étaient désormais terminés. Cette visite intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques et un rapprochement croissant entre Moscou et Pékin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas communiqué de date précise pour ce voyage, mais a confirmé que tous les préparatifs nécessaires avaient été finalisés. Cette nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping devrait une nouvelle fois illustrer la solidité des relations entre les deux puissances.

Les deux dirigeants se sont rencontrés plus de quarante fois au cours des dernières années. Leur dernier entretien remonte à septembre dernier à Pékin, dans le cadre du partenariat stratégique renforcé entre la Russie et la Chine.

Moscou et Pékin avaient officiellement signé un partenariat « sans limites » en février 2022, quelques semaines avant le début de l’offensive russe en Ukraine. Depuis, les deux pays ont intensifié leur coopération politique, économique et diplomatique face aux pressions occidentales.

L’annonce de cette visite intervient également alors que le président américain Donald Trump se trouve actuellement en Chine pour une série de rencontres avec Xi Jinping. Cette simultanéité renforce l’attention portée aux équilibres diplomatiques entre les grandes puissances.

La future visite de Vladimir Poutine pourrait donner lieu à de nouveaux accords stratégiques entre Moscou et Pékin, dans un contexte où la Russie cherche à consolider ses partenariats internationaux tandis que la Chine tente de renforcer son influence diplomatique mondiale.