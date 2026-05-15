Trump quitte la Chine sans avancée majeure malgré une visite cordiale avec Xi

Le président américain Donald Trump a quitté Pékin vendredi après une visite de deux jours marquée par une atmosphère chaleureuse avec le président chinois Xi Jinping, mais sans percée significative sur le commerce ni sur la guerre impliquant l’Iran.

Cette visite d’État, la première d’un président américain en Chine depuis 2017, avait pour objectif d’obtenir des résultats économiques et diplomatiques susceptibles d’aider Trump à l’approche des élections américaines de mi-mandat.

Malgré les annonces de discussions sur les produits agricoles et certains échanges commerciaux, peu de détails concrets ont été dévoilés. Des responsables américains ont tenté de mettre en avant des accords concernant les exportations agricoles, tandis que les marchés ont noté des résultats inférieurs aux attentes pour Boeing, dont l’action a reculé après des commandes jugées décevantes.

Sur le plan géopolitique, Pékin n’a offert aucune aide concrète concernant la guerre avec l’Iran, même si Washington espérait obtenir un soutien chinois pour stabiliser la situation autour du détroit d’Ormuz.

Selon Reuters, les discussions privées entre les deux dirigeants ont surtout été marquées par un avertissement ferme de Xi Jinping sur Taïwan. Le dirigeant chinois aurait indiqué qu’une mauvaise gestion du dossier taïwanais pourrait mener à un conflit.

Durant l’ensemble du déplacement, Trump est resté relativement prudent sur cette question sensible, préférant multiplier les compliments à l’égard de Xi Jinping et insister publiquement sur la qualité des relations personnelles entre les deux dirigeants.

La visite a également été marquée par un important cérémonial à Pékin, avec défilés militaires, rencontres officielles et visites symboliques organisées par les autorités chinoises.