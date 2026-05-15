“Ils doivent être punis” : Zelensky se recueille après une frappe russe meurtrière sur un immeuble de Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement condamné la Russie vendredi après une frappe de missile qui a détruit un immeuble résidentiel à Kiev et fait au moins 24 morts, dont trois enfants. Le chef de l’État s’est rendu sur place au lendemain de l’attaque pour rendre hommage aux victimes, déposant des roses rouges au milieu des décombres encore fumants.

L’attaque, menée dans le cadre d’une nouvelle vague de frappes russes contre la capitale ukrainienne, a profondément choqué le pays. Des équipes de secours continuaient vendredi de fouiller les ruines de l’immeuble détruit à la recherche d’éventuels survivants ou d’autres victimes. Les autorités ukrainiennes ont annoncé une journée de deuil à Kiev après ce bombardement parmi les plus meurtriers de ces derniers mois dans la capitale.

Face aux journalistes, Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à accroître la pression sur Moscou afin de mettre un terme à la guerre. Le président ukrainien a affirmé que la Russie devait être tenue responsable de ses actes et a dénoncé des attaques visant directement des civils. « Ils doivent être punis », a-t-il déclaré après son recueillement sur les lieux du drame.

Des images diffusées par les services d’urgence ukrainiens montrent une partie entière de l’immeuble soufflée par l’explosion, tandis que des habitants tentaient de récupérer quelques effets personnels au milieu des gravats. Plusieurs appartements ont été entièrement détruits par l’impact du missile, provoquant l’effondrement partiel de la structure.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, Kiev a été régulièrement visée par des frappes de drones et de missiles, mais les systèmes de défense aérienne ukrainiens interceptent généralement une grande partie des attaques. Cette frappe meurtrière relance toutefois les inquiétudes sur la vulnérabilité persistante des zones civiles face aux bombardements russes.

L’Ukraine continue d’appeler ses alliés occidentaux à renforcer leur soutien militaire et leurs sanctions contre Moscou. Pour Kiev, la pression diplomatique et économique reste essentielle afin de freiner l’offensive russe et de protéger les grandes villes ukrainiennes contre de nouvelles attaques dévastatrices.