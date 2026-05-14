Le pape Léon XIV fustige le réarmement européen et dénonce une « trahison » de la diplomatie

Le pape Pope Leo XIV a vivement critiqué jeudi l’augmentation des dépenses militaires en Europe, qualifiant cette dynamique de « trahison » de la diplomatie. S’exprimant devant des étudiants à Rome, le souverain pontife a estimé que le réarmement actuel risquait d’alimenter davantage l’insécurité mondiale plutôt que de renforcer la paix.

Le chef de l’Église catholique a dénoncé une politique qu’il refuse de considérer comme une véritable « défense ». Selon lui, l’augmentation des budgets militaires détourne des ressources essentielles qui pourraient être consacrées à l’éducation, à la santé ou à la coopération internationale.

« N’appelons pas “défense” un réarmement qui accroît les tensions et l’insécurité », a déclaré le pape lors de sa visite à l’université Sapienza de Rome. Il a également affirmé que cette course aux armements trahissait la confiance dans la diplomatie et profitait avant tout à des élites « qui ne se soucient pas du bien commun ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte hausse des dépenses militaires européennes. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, celles-ci ont augmenté de 14 % en 2025 pour atteindre 864 milliards de dollars, notamment en raison de la guerre russo-ukrainienne et du réarmement accéléré des membres européens de l’OTAN.

Le pape a également mis en garde contre les conséquences des nouvelles technologies dans les conflits armés. Il a exprimé son inquiétude concernant l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la guerre, estimant que ces outils pourraient accroître les risques pour les populations civiles et éloigner davantage le monde d’une solution diplomatique aux crises.

Ces prises de position prolongent les critiques déjà formulées ces dernières semaines par le souverain pontife à l’égard de plusieurs conflits internationaux, notamment la guerre impliquant l’Iran. Ses déclarations ont suscité des tensions avec l’administration du président américain Donald Trump, favorable à un renforcement des capacités militaires occidentales.