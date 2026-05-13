Après douze saisons, Nagui va quitter « La Bande originale » sur France Inter

Selon les informations du Parisien, l’animateur Nagui mettra fin à la présentation de La Bande originale à l’issue de cette saison, après douze années passées à la tête de la tranche de la mi-journée sur France Inter. L’émission, installée depuis 2014 entre 11 heures et 12h30, faisait partie des rendez-vous les plus identifiés de la station publique et réunissait encore près d’un million d’auditeurs ces derniers mois.

Ce départ s’inscrit dans une phase de réorganisation plus large au sein de France Inter, désormais dirigée par Céline Pigalle. La station travaille actuellement à sa future grille de rentrée dans un contexte marqué par plusieurs ajustements éditoriaux et par l’absence prolongée du journaliste Nicolas Demorand à la matinale.

Une émission emblématique dont l’avenir reste flou

Le programme pourrait ne pas disparaître totalement, mais son avenir exact demeure incertain. La coanimatrice Leïla Kaddour-Boudadi souhaiterait poursuivre l’aventure, tout comme plusieurs chroniqueurs historiques de l’émission. Aucune décision officielle n’aurait encore été arrêtée concernant une éventuelle nouvelle formule ou un remplacement à cette case stratégique de la grille.

Depuis son lancement, La Bande originale s’était imposée comme l’un des rendez-vous culturels et de divertissement les plus installés du service public radio. L’émission avait également traversé plusieurs polémiques et évolutions éditoriales au fil des années, tout en restant un pilier de l’identité de France Inter à la mi-journée.