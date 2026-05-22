Emmanuel Macron débloque 1,55 milliard d’euros pour le quantique et les semi-conducteurs

Le président annonce vendredi une enveloppe supplémentaire pour rattraper le retard face aux États-Unis et à la Chine dans ces technologies stratégiques.

Emmanuel Macron annoncera vendredi une enveloppe complémentaire de 1,55 milliard d’euros destinée au plan quantique et aux semi-conducteurs. Cette rallonge budgétaire, issue du programme France 2030, vise à répondre à l’accélération des investissements américains et chinois dans ces secteurs jugés stratégiques. Cinq ans après le lancement de la stratégie nationale pour le quantique, le chef de l’État entend maintenir la compétitivité française face à une concurrence mondiale de plus en plus intense. Sur le total, un milliard d’euros sera spécifiquement alloué au développement des technologies quantiques.

Des technologies prometteuses pour demain

Les technologies quantiques, encore largement expérimentales, représentent un enjeu majeur pour l’avenir industriel et scientifique. Elles permettraient de résoudre en un temps record des problèmes trop complexes pour les calculateurs actuels et futurs, ouvrant la voie à des applications révolutionnaires dans des domaines variés comme la cryptographie, la modélisation ou l’intelligence artificielle. Les semi-conducteurs, composants essentiels de l’électronique moderne, constituent également un secteur crucial pour la souveraineté technologique européenne.

Rattraper le retard face aux géants

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie nationale amorcée il y a cinq ans et qui nécessite désormais un coup d’accélérateur. Face aux investissements massifs consentis par Washington et Pékin, la France cherche à préserver sa place dans la course technologique mondiale. Le gouvernement mise sur ces financements publics pour stimuler la recherche fondamentale et soutenir l’émergence d’une filière industrielle compétitive sur le territoire français.