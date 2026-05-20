— Victor Wembanyama ramènera les Spurs à Paris pour un choc NBA contre les Pelicans le 14 janvier 2027

Victor Wembanyama va rejouer un match NBA à Paris ! Les San Antonio Spurs affronteront les New Orleans Pelicans le 14 janvier 2027 dans la capitale française, pour une rencontre de saison régulière particulièrement attendue par le public français. Deux ans après son premier grand rendez-vous parisien avec les Spurs, le Français reviendra donc devant son public, cette fois avec une affiche opposant San Antonio à New Orleans. Le match s’inscrit dans la stratégie internationale de la NBA, qui continue d’installer des rencontres officielles en Europe.

Paris retrouve son attraction mondiale

La présence de Victor Wembanyama transforme immédiatement ce match en événement. Depuis son arrivée en NBA, l’intérieur français est devenu l’un des visages les plus suivis de la ligue, autant par son impact sportif que par son rayonnement international. Pour la NBA, organiser une rencontre des Spurs à Paris avec Wembanyama représente une évidence commerciale, sportive et symbolique. Le joueur incarne à la fois l’avenir de la ligue et le lien direct entre le basket français et le plus haut niveau mondial.

Les Spurs face aux Pelicans, une affiche taillée pour l’Europe

Les New Orleans Pelicans seront les adversaires des Spurs pour cette rencontre parisienne. L’affiche offrira au public français un match de saison régulière, avec les enjeux sportifs habituels d’une campagne NBA, et non une simple exhibition. San Antonio retrouvera ainsi Paris dans un contexte bien différent de ses précédentes venues. Autour de Wembanyama, les Spurs poursuivent leur progression et s’installent comme l’une des équipes les plus scrutées de la ligue.

Une soirée déjà cochée par les fans français

Le 14 janvier 2027 devrait rapidement devenir l’une des dates les plus attendues du calendrier sportif français. La demande autour de Wembanyama reste immense, et chaque apparition du joueur en France provoque un engouement rare. Pour les supporters, ce match sera l’occasion de revoir sur le parquet parisien le joueur français le plus important de sa génération, au cœur de son aventure américaine avec les Spurs.

La NBA confirme son ancrage européen

Avec ce nouveau match à Paris, la NBA poursuit son développement sur le marché européen. La capitale française reste l’une des places fortes de cette stratégie, portée par une culture basket en pleine expansion et par l’effet Wembanyama. Le rendez-vous du 14 janvier 2027 s’annonce donc comme l’un des grands événements sportifs de l’hiver en France : un match officiel NBA, une affiche San Antonio-New Orleans, et surtout le retour à Paris de Victor Wembanyama sous le maillot des Spurs.