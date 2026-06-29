L’Europe adapte sa stratégie militaire face à la menace russe, selon des responsables de l’OTAN

Les pays européens sont en train de repenser en profondeur leur manière de faire la guerre afin de répondre à ce qu’ils perçoivent comme une menace durable venant de la Russie, selon plusieurs hauts responsables militaires occidentaux.

Lors d’une conférence sur la défense à Londres, des officiers supérieurs de l’OTAN ont estimé que les armées européennes doivent évoluer vers des capacités plus flexibles et moins coûteuses, en s’appuyant davantage sur des systèmes produits en masse comme les drones et les intercepteurs, plutôt que sur des plateformes lourdes et onéreuses dont la production prend des années.

Le maréchal de l’air Sir Johnny Stringer, commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe, a souligné la nécessité d’adapter les doctrines militaires à une nouvelle forme de conflit. Il a insisté sur l’importance de renforcer les capacités de frappes de précision à longue portée, la guerre électronique et les défenses aériennes contre des menaces pouvant provenir de très loin.

Il a également averti que la menace russe ne se limite pas aux zones de combat actuelles en Ukraine, mais pourrait s’étendre à l’ensemble du flanc nord de l’OTAN, notamment en raison des capacités aériennes et navales russes, y compris celles de la Flotte du Nord.

« La menace qui pèse sur nous est omniprésente », a-t-il déclaré, appelant les alliés à renforcer leur préparation militaire face à des scénarios de conflit plus étendus.

Plusieurs responsables européens estiment que la Russie pourrait, à moyen terme, reconstruire suffisamment ses forces armées pour représenter une menace directe pour le territoire de l’OTAN dans les prochaines années. Cette inquiétude s’inscrit dans un contexte de tensions accrues depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a profondément modifié les priorités de défense en Europe.

En parallèle, les relations transatlantiques restent un sujet de débat. L’administration américaine de Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les investissements militaires européens jugés insuffisants, tout en envisageant un repositionnement des troupes américaines en Europe. Un sommet de l’OTAN doit se tenir en juillet pour discuter de ces enjeux stratégiques.