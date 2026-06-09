CULTURE Jeux vidéo

Nintendo annonce un remake de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 pour 2026

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le constructeur japonais dévoile une nouvelle version du jeu culte de 1998, un an après le lancement de sa dernière console.

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Nintendo annonce un remake de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 pour 2026

Nintendo a officialisé ce 9 juin lors de son Nintendo Direct le remake tant attendu de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le jeu mythique sorti en 1998 sur Nintendo 64 fera son retour sur Switch 2 au cours de l’année 2026. Une bande-annonce diffusée pendant la présentation pose les bases de cette version entièrement repensée d’un titre considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Les rumeurs persistantes qui circulaient depuis plusieurs mois se confirment donc.

Une valeur sûre pour la Switch 2

Cette annonce intervient environ un an après la commercialisation de la Switch 2 par le constructeur japonais. Nintendo choisit de renforcer le catalogue de sa nouvelle console en misant sur une valeur sûre de son histoire vidéoludique. L’éditeur nippon continue sa stratégie éprouvée consistant à rééditer ses franchises emblématiques pour accompagner le cycle de vie de ses machines.

Un classique de 1998 modernisé

The Legend of Zelda: Ocarina of Time demeure 28 ans après sa sortie initiale une référence majeure dans l’univers du jeu vidéo. Ce remake permettra aux joueurs de redécouvrir les aventures de Link dans une version modernisée adaptée aux capacités techniques de la Switch 2. Nintendo n’a pas précisé de date de sortie exacte au-delà de l’année 2026 ni détaillé l’ampleur des modifications graphiques et techniques apportées à ce classique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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