Nintendo annonce un remake de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 pour 2026

Le constructeur japonais dévoile une nouvelle version du jeu culte de 1998, un an après le lancement de sa dernière console.

Nintendo a officialisé ce 9 juin lors de son Nintendo Direct le remake tant attendu de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le jeu mythique sorti en 1998 sur Nintendo 64 fera son retour sur Switch 2 au cours de l’année 2026. Une bande-annonce diffusée pendant la présentation pose les bases de cette version entièrement repensée d’un titre considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Les rumeurs persistantes qui circulaient depuis plusieurs mois se confirment donc.

Une valeur sûre pour la Switch 2

Cette annonce intervient environ un an après la commercialisation de la Switch 2 par le constructeur japonais. Nintendo choisit de renforcer le catalogue de sa nouvelle console en misant sur une valeur sûre de son histoire vidéoludique. L’éditeur nippon continue sa stratégie éprouvée consistant à rééditer ses franchises emblématiques pour accompagner le cycle de vie de ses machines.

Un classique de 1998 modernisé

The Legend of Zelda: Ocarina of Time demeure 28 ans après sa sortie initiale une référence majeure dans l’univers du jeu vidéo. Ce remake permettra aux joueurs de redécouvrir les aventures de Link dans une version modernisée adaptée aux capacités techniques de la Switch 2. Nintendo n’a pas précisé de date de sortie exacte au-delà de l’année 2026 ni détaillé l’ampleur des modifications graphiques et techniques apportées à ce classique.