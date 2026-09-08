Face au ralentissement, la Chine injecte 54 milliards de dollars dans son secteur financier

Pour soutenir son économie en ralentissement, la Chine injecte 54 milliards de dollars dans ses grandes banques et compagnies d’assurances. Cette action vise à renforcer leurs capitaux, leur permettant ainsi de financer davantage les entreprises et de restaurer la confiance sur les marchés financiers, face à des risques économiques croissants.

Pékin passe à l’offensive pour soutenir son économie. Les autorités chinoises vont injecter 54 milliards de dollars dans plusieurs grandes banques et compagnies d’assurances du pays. Cette recapitalisation massive doit consolider des établissements fragilisés par le ralentissement économique et leur permettre de financer davantage les entreprises.

Les fonds, représentant près de 46 milliards d’euros, proviendront de plusieurs organismes publics, dont le ministère chinois des Finances. Une société chargée de gérer le monopole d’État du tabac participera également à l’opération, signe de la mobilisation exceptionnelle décidée par Pékin pour renforcer rapidement les réserves de capitaux du secteur financier.

Pékin veut relancer les investissements

L’objectif du gouvernement est double. Cette injection doit d’abord reconstituer les fonds propres des banques et des assureurs, afin de leur donner une plus grande capacité de résistance face aux risques économiques. Les autorités souhaitent également les inciter à investir davantage sur les marchés financiers et à soutenir l’activité par une distribution plus importante de crédits.

Cette intervention confirme les inquiétudes entourant la deuxième économie mondiale, confrontée à une croissance moins dynamique et à des difficultés persistantes dans plusieurs secteurs. En recapitalisant directement ses institutions financières, Pékin cherche à éviter une dégradation du crédit et à restaurer la confiance. L’efficacité de cette stratégie dépendra toutefois de la capacité des banques à transformer ces nouveaux capitaux en investissements productifs.