Hanouna atomise Delormeau: « Son retour, c’est non. On l’a remis dans la lumière quand personne ne le recevait. Il doit se rappeler qui lui a tendu la main. »

Le retour de Matthieu Delormeau dans l’émission de Cyril Hanouna n’est pas prévu pour le moment. Interrogé hier soir en direct sur W9 sur la situation de Matthieu Delormeau, Cyril Hanouna a répondu sans détour aux questions que se posent de nombreux téléspectateurs depuis plusieurs semaines. Matthieu Delormeau, qui a longtemps été l’un des visages marquants des émissions de Cyril Hanouna, avait été écarté du programme après un épisode en coulisses présenté comme un comportement « violent et déplacé » envers un assistant de l’émission. Depuis, la question de son éventuel retour revient régulièrement, d’autant que Matthieu Delormeau a souvent alterné, ces dernières années, entre départs, absences et retours autour de la table de Cyril Hanouna.

Le passage de Matthieu Delormeau chez Léa Salamé a déplu à Cyril Hanouna

Le sujet a été relancé après le passage de Matthieu Delormeau dans l’émission Quelle époque !, présentée par Léa Salamé sur France 2. Matthieu Delormeau y était invité dans le cadre de la promotion de son livre Addictions : Il a suffi d’une fois…, publié aux Éditions Leduc. Dans cet ouvrage, Matthieu Delormeau revient sur ses addictions à la cocaïne, au GHB et aux médicaments, ainsi que sur son parcours personnel de ces dernières années. Face à Léa Salamé, Matthieu Delormeau avait été interrogé sur une possible reprise de sa place dans l’émission de Cyril Hanouna. Une réponse qui n’a pas été appréciée par Cyril Hanouna, comme Cyril Hanouna l’a expliqué ensuite à l’antenne : « J’ai pas du tout apprécié sa réponse à Léa Salamé, lorsqu’elle lui dit “est-ce que vous retourneriez chez Cyril Hanouna ?” Vous savez, venir et être sur le premier talk de France, c’est pas une sanction, c’est une chance. Donc s’il se rend compte que c’est une chance, qu’il a envie de venir et qu’il me le dit, qu’il arrive à trouver les mots pour me faire changer d’avis, pourquoi pas ? »

Cyril Hanouna dit non au retour immédiat de Matthieu Delormeau

Cyril Hanouna a ensuite été très direct concernant la situation actuelle. Pour le moment, Cyril Hanouna n’envisage pas de réintégrer Matthieu Delormeau dans son équipe : « À l’heure qu’il est, pour l’instant, c’est non. » Dans la suite de son intervention, Cyril Hanouna a tenu à rappeler que Matthieu Delormeau avait retrouvé une forte exposition médiatique grâce à son retour dans les émissions de Cyril Hanouna : « C’est vrai que Matthieu, c’est nous qui l’avons remis dans la lumière. Vous savez, personne ne recevait Mathieu Delormeau lorsqu’il n’avait pas fait son retour à la télé. Donc tout le monde, maintenant, se sert de lui pour essayer de faire parler d’eux. Et à chaque fois qu’ils font des interviews, ils parlent 80%, 90% de ses années avec moi et 10% de sa promo. »

Cyril Hanouna met Matthieu Delormeau en garde

Cyril Hanouna a ensuite expliqué que Matthieu Delormeau devait distinguer les personnes qui l’aident réellement de celles qui profitent de son exposition actuelle : « Voilà, mais il faut arrêter. Il faut bien savoir qui sont les gens qui se servent de lui et qui sont les gens qui l’aident et qui lui ont tendu la main. » Un message très clair : sans Hanouna, Delormeau n’aurait jamais refait de la télé. Ce que ce dernier semble avoir oublié un peu trop rapidement au yeux de « Baba »…

Cyril Hanouna assure garder de l’affection pour Matthieu Delormeau

Malgré cette mise au point très ferme, Cyril Hanouna a insisté sur le fait qu’il ne nourrissait aucune animosité personnelle envers Matthieu Delormeau. Cyril Hanouna a même assuré que Matthieu Delormeau resterait quelqu’un d’important pour lui.

« Donc Mathieu, je n’ai rien contre lui, je l’aime beaucoup, ça restera toujours mon ami, mais qu’il fasse attention quand même. Il connaît bien le métier et il y a des personnes qui ne l’invitent pas pour les bonnes raisons, qui lui prêtent une attention qui n’est pas pour les bonnes raisons. »

La position de Cyril Hanouna est donc nuancée mais ferme. Cyril Hanouna dit apprécier Matthieu Delormeau, tout en estimant que les conditions ne sont pas réunies pour un retour immédiat dans l’émission. Matthieu Delormeau pourrait encore faire évoluer la décision de Cyril Hanouna, mais Cyril Hanouna attendrait de Matthieu Delormeau une démarche claire et des mots capables de faire changer son avis.

Le retour de Matthieu Delormeau reste suspendu à la décision de Cyril Hanouna

Pour l’instant, Matthieu Delormeau ne devrait donc pas retrouver sa place dans l’émission de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a assumé une réponse directe, tout en laissant une ouverture conditionnelle. Le message envoyé à Matthieu Delormeau est clair : un retour reste possible seulement si Matthieu Delormeau parvient à convaincre Cyril Hanouna de sa volonté réelle de revenir.

Cette séquence confirme que la relation entre Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau reste suivie de près par les téléspectateurs. Entre attachement personnel, tensions professionnelles et enjeux médiatiques, l’avenir de Matthieu Delormeau dans l’émission de Cyril Hanouna demeure incertain.