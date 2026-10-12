Macron à 15 %, Le Pen et Bardella en recul : les nouveaux chiffres du baromètre politique

Emmanuel Macron atteint un nouveau record d'impopularité avec seulement 15 % d'opinions favorables, face à un climat politique tendu. De leur côté, Marine Le Pen et Jordan Bardella subissent également un recul dans l'opinion concernant leur éventuelle présidence, tandis que David Lisnard, lui, gagne en visibilité.

Emmanuel Macron atteint un nouveau point bas dans l’opinion. Selon le baromètre Ipsos bva-CESI réalisé pour La Tribune Dimanche et publié ce week-end, seuls 15 % des Français interrogés expriment une opinion favorable à l’égard du président de la République, soit un recul d’un point. À l’inverse, 82 % déclarent avoir une opinion défavorable. Un niveau inédit dans cette série de mesures depuis son arrivée à l’Élysée en 2017.

Le chef de l’État continue de subir les conséquences d’un climat politique et social particulièrement tendu. Entre la crise lycéenne, les difficultés budgétaires et les interrogations sur la situation économique, Emmanuel Macron apparaît fortement fragilisé dans l’opinion. Son Premier ministre, Sébastien Lecornu, obtient pour sa part 22 % d’opinions favorables, en progression de deux points, mais demeure lui aussi minoritaire dans les appréciations positives.

Le Pen et Bardella reculent également

Le baromètre révèle que la dégradation de l’image du pouvoir ne profite pas automatiquement aux principales figures du Rassemblement national. Dans un indicateur mesurant la satisfaction à l’idée de leur éventuelle accession à l’Élysée, Jordan Bardella recueille 33 %, en recul de trois points, tandis que Marine Le Pen atteint 32 %, soit une baisse de quatre points.

Ces résultats doivent être distingués des intentions de vote à l’élection présidentielle. Ils mesurent la satisfaction déclarée face à l’hypothèse d’une présidence Bardella ou Le Pen, et non la proportion de Français prêts à voter pour eux au premier tour.

Autre évolution relevée par l’enquête : David Lisnard progresse de quatre points sur ce même indicateur et atteint 16 %. Le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie cherche à se faire une place dans la compétition à droite et au centre, face notamment à Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau.