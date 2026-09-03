Canicule : le Louvre perd au moins un million d’euros, les monuments contraints de rembourser

Les vagues de chaleur estivales ont fortement impacté les recettes des musées et monuments français, le Louvre perdant plus d'un million d'euros. Les fermetures anticipées et la réduction des horaires ont contraint de nombreux établissements à rembourser une partie de leurs recettes, mettant en lumière leur vulnérabilité face à ces événements climatiques.

Les épisodes caniculaires de l’été ont lourdement affecté les recettes des musées et des monuments français. Fermetures anticipées, horaires réduits et baisse de fréquentation ont privé plusieurs établissements d’une partie importante de leurs revenus. Le Louvre évalue son préjudice à au moins un million d’euros, conséquence directe des restrictions imposées pour protéger les visiteurs, les salariés et les œuvres.

Le Centre des monuments nationaux, qui administre une centaine de sites, a pour sa part dû rembourser 525 000 euros de billets après différentes fermetures anticipées. La chaleur avait notamment obligé le Louvre et la tour Eiffel à fermer plus tôt, tandis que le Palais de Tokyo avait interrompu l’accès à ses expositions pendant plusieurs jours. Ces décisions nécessaires ont immédiatement réduit les recettes de billetterie, des boutiques et des activités commerciales.

Des établissements culturels encore mal adaptés

La situation révèle la vulnérabilité thermique d’une partie du patrimoine français. De nombreux bâtiments anciens disposent d’une isolation insuffisante et ne peuvent pas être facilement équipés de systèmes de climatisation, notamment en raison des règles de conservation. Certains monuments naturellement plus frais, comme le Panthéon, la Conciergerie ou la basilique Saint-Denis, ont pu maintenir leur activité, mais d’autres ont dû modifier leurs parcours et leurs horaires.

Alors que les recettes propres occupent une place croissante dans le financement de la culture, la répétition des vagues de chaleur pourrait fragiliser durablement le modèle économique des établissements. Les musées doivent désormais concilier protection des collections, sécurité du personnel et accueil du public, tout en finançant des travaux d’adaptation coûteux. La canicule n’apparaît donc plus comme un simple incident saisonnier, mais comme un risque économique majeur pour le patrimoine français.