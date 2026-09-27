Fête de la science : en Occitanie, les chercheurs misent sur la rencontre face aux infox

La Fête de la science en Occitanie, qui se déroule du 2 au 12 octobre, propose plus de 600 animations gratuites sur le thème « Saveurs savantes ». Cet événement vise à sensibiliser le grand public aux méthodes scientifiques, en favorisant les échanges avec des chercheurs pour lutter contre la désinformation en matière de santé et d'alimentation.

Plus de 600 animations gratuites dans près de 150 villes : l’Occitanie prépare une Fête de la science qui veut toucher bien au-delà des habitués des laboratoires. Du 2 au 12 octobre, la 35e édition explorera le thème « Saveurs savantes », consacré aux liens entre alimentation, cuisine et recherche. Ateliers, expositions, rencontres et visites permettront au public de découvrir le travail des scientifiques. À travers ce programme coordonné par Instant Science, l’enjeu est aussi de rendre leurs méthodes accessibles, dans un environnement où les affirmations sur la santé et l’alimentation circulent facilement en ligne.

Pour susciter la curiosité, les organisateurs partent d’expériences familières. À Montpellier, les 3 et 4 octobre, des animations proposeront d’explorer les cinq saveurs et les illusions gustatives. Dans les Cévennes, des ateliers et des rencontres éclaireront le rôle des micro-organismes, de l’eau et du climat dans la production alimentaire. L’IRD présentera également une exposition sur les légumineuses à la médiathèque Victor-Hugo de Montpellier. Ces propositions offrent des occasions concrètes de discuter avec les chercheurs, à partir de ce que chacun mange, observe ou ressent au quotidien.

Comprendre la méthode derrière les résultats

Face aux fausses informations, ces échanges peuvent apporter davantage qu’une réponse ponctuelle. Une expérience accompagnée permet d’expliquer comment se formule une hypothèse, ce qu’une mesure démontre et pourquoi une observation isolée ne suffit pas toujours à conclure. Les visites de laboratoires et les rencontres-débats annoncées dans la région offrent précisément un espace pour ces explications. Leur intérêt réside aussi dans la possibilité d’interroger directement un scientifique sur les limites de ses travaux. Montrer les vérifications, les hésitations et les corrections nécessaires à la recherche peut aider à comprendre pourquoi les connaissances évoluent, sans que chaque évolution invalide les résultats précédents.

Reste à atteindre ceux qui se sentent éloignés de cet univers. La gratuité, les activités scolaires et les rendez-vous organisés dans de nombreuses communes peuvent faciliter ce premier contact. La programmation fait ainsi sortir les chercheurs de leurs établissements pour investir aussi des médiathèques et des lieux de rencontre. Cette proximité ne permet pas de présumer d’un recul mesurable de la désinformation : la fréquentation d’un événement ne dit pas, à elle seule, si les visiteurs vérifieront davantage leurs sources. Elle crée toutefois des occasions de dialogue dont l’utilité peut se prolonger après la manifestation, lorsqu’une nouvelle affirmation scientifique apparaît sur un écran.