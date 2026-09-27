Amandine Petit : derrière son défi contre Alzheimer, à quoi serviront les dons ?

Amandine Petit et Frédéric de Lanouvelle relèvent un défi de 300 kilomètres pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer, avec des dons destinés au financement de projets de recherche sur la maladie. Le montant collecté, actuellement à 1 750 euros, sera évalué après l'événement pour mesurer son impact réel sur la recherche.

Près de 300 kilomètres pour mobiliser contre l’oubli. Amandine Petit, Miss France 2021, participe du 27 au 30 septembre à un défi reliant Caen à Paris, en passant par Rouen, aux côtés du journaliste et sportif Frédéric de Lanouvelle. Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’annonce d’une course de 300 kilomètres, le programme alterne course à pied et vélo. Organisée dans le cadre de Septembre Mauve, cette initiative soutient la Fondation Recherche Alzheimer, dont l’ancienne reine de beauté est ambassadrice. L’arrivée est prévue dans le parc de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

L’engagement est aussi personnel : Amandine Petit a perdu sa grand-mère, atteinte de la maladie, tandis que Frédéric de Lanouvelle a perdu sa mère, touchée par une forme précoce. Leur objectif consiste à transformer la visibilité du parcours en contributions financières. Selon RTL, la cagnotte avait récolté 1 750 euros au moment de la publication de son article, le 26 septembre. Ce montant constitue un point d’étape avant le départ, et non le bilan de l’opération. Le résultat final ne pourra être établi qu’à l’issue de la collecte, indépendamment du nombre de kilomètres parcourus ou des réactions sur les réseaux sociaux.

De la cagnotte au financement des chercheurs

Le bénéficiaire est précisément identifié : la Fondation Recherche Alzheimer, qui finance des travaux scientifiques et mène des actions d’information du public. Elle indique avoir engagé 30 millions d’euros dans la recherche depuis sa création, un montant cumulé qui ne correspond évidemment pas à ce seul défi. Ses priorités portent sur le diagnostic précoce, la médecine de précision à partir des biomarqueurs et l’exploration de nouvelles pistes thérapeutiques. Selon la fondation, les projets sont sélectionnés par un comité scientifique européen indépendant. Soutenir cette collecte revient donc à contribuer à ces missions, sans qu’un programme particulier puisse être présenté, à ce stade, comme destinataire exclusif des fonds récoltés.

Pour mesurer la portée financière d’un défi caritatif, plusieurs chiffres doivent toutefois être distingués : les dons collectés, la somme effectivement reçue par l’organisme et son utilisation ultérieure. Les éventuels frais de collecte ou d’organisation doivent aussi être identifiés, en précisant qui les prend en charge. Les informations consultées ne permettent pas encore d’établir ce bilan détaillé pour le parcours d’Amandine Petit. La fondation met à disposition des rapports d’activité et ses comptes, qui permettent d’examiner la répartition globale des dépenses entre missions, collecte et fonctionnement. Après la mobilisation sportive, le montant final et l’affectation des fonds permettront d’en apprécier les retombées concrètes.