La plaignante qui accusait Jay-Z de viol reconnaît que ses accusations étaient fausses

Près de deux ans après ses accusations de viol contre Jay-Z, la plaignante, Jane Doe, se rétracte devant un tribunal, affirmant que Shawn Carter ne l'a jamais violée ni rencontrée. Elle reconnaît avoir commis une erreur en le désignant comme agresseur tout en présentant des excuses pour les dommages causés.

Près de deux ans après avoir accusé Jay-Z de l’avoir violée lorsqu’elle avait 13 ans, la femme à l’origine de l’affaire s’est entièrement rétractée concernant le rappeur. Dans une déclaration sous serment déposée jeudi 24 septembre devant un tribunal fédéral de Manhattan, elle affirme désormais que Shawn Carter, le vrai nom de Jay-Z, ne l’a jamais violée, qu’elle ne l’a jamais rencontré et qu’elle ne lui a jamais parlé.

La plaignante, dont l’identité reste protégée sous le pseudonyme de Jane Doe, écrit notamment : « Shawn “Jay-Z” Carter ne m’a jamais violée. Je ne l’ai jamais rencontré ni ne lui ai parlé. » Elle affirme également que l’artiste n’a jamais eu le moindre comportement inapproprié envers elle. Cette déclaration constitue la rétractation la plus explicite depuis le début de cette affaire.

« Il n’y a aucune vérité dans mes accusations contre M. Carter »

Dans ce document de 12 pages, Jane Doe reconnaît formellement que les accusations qu’elle avait formulées contre Jay-Z étaient fausses. « Il n’y a aucune vérité dans mes accusations contre M. Carter », affirme-t-elle également. Elle précise avoir décidé de revenir volontairement sur ses déclarations et assure n’avoir reçu aucune compensation financière de Jay-Z ou d’une personne agissant pour son compte.

Son nouvel avocat a apporté une précision importante : sa cliente maintient avoir été victime d’une agression sexuelle, mais reconnaît s’être trompée lorsqu’elle avait désigné Jay-Z comme l’un de ses agresseurs. Il confirme que le rappeur ne l’a pas violée, qu’il ne l’a pas agressée sexuellement et qu’ils ne se sont jamais rencontrés.

Elle accusait Jay-Z et Diddy de l’avoir violée à 13 ans

L’affaire avait éclaté en décembre 2024. Jane Doe affirmait avoir été agressée en septembre 2000, alors qu’elle avait 13 ans, après la cérémonie des MTV Video Music Awards à New York. Elle accusait Sean « Diddy » Combs et Jay-Z de l’avoir violée lors d’une soirée privée, en présence d’une troisième célébrité.

Jay-Z avait immédiatement contesté ces accusations. Plusieurs contradictions étaient ensuite apparues dans le récit de la plaignante avant qu’elle ne décide, en février 2025, de retirer définitivement sa plainte contre le rappeur⁠. Cette procédure avait été abandonnée avec préjudice, ce qui empêchait la même plainte d’être déposée de nouveau.

Jay-Z avait ensuite contre-attaqué en justice

Après l’abandon de la procédure, Jay-Z avait engagé une nouvelle bataille judiciaire contre Jane Doe et plusieurs des avocats impliqués dans le dossier, dont Tony Buzbee. Le rappeur les accusait notamment d’avoir poursuivi des accusations qu’il considérait comme mensongères.

Cette contre-offensive avait marqué une nouvelle étape dans le conflit judiciaire entre Jay-Z et la femme qui l’avait accusé⁠.

Après la déclaration déposée cette semaine, Jay-Z a finalement retiré Jane Doe de sa propre procédure. Son action se poursuit en revanche contre Tony Buzbee et les autres avocats concernés.

Jane Doe présente ses excuses à Jay-Z et à sa famille

La femme reconnaît également les conséquences de ses accusations sur le rappeur et son entourage. Dans sa déclaration, elle affirme comprendre que ses fausses accusations ont causé à Shawn Carter des dommages importants et présente des excuses à l’artiste et à sa famille.

Son nouvel avocat indique que ces excuses sont « sincères et inconditionnelles » et rappelle que Jane Doe affirme aujourd’hui sans ambiguïté n’avoir jamais rencontré Jay-Z.

Cette rétractation intervient plus d’un an et demi après l’abandon de la plainte initiale. Jusqu’à présent, Jane Doe avait retiré son action judiciaire, mais elle n’avait jamais reconnu de manière aussi explicite devant un tribunal que ses accusations visant personnellement Jay-Z étaient fausses.

Une rétractation désormais actée devant la justice

La situation judiciaire a donc profondément changé. La plainte pour viol visant Jay-Z avait déjà été abandonnée en février 2025. Désormais, la femme qui avait porté ces accusations affirme officiellement sous serment que le rappeur ne l’a jamais violée, ne l’a jamais agressée sexuellement et qu’elle ne l’a même jamais rencontré.

La procédure concernant les conditions dans lesquelles ces accusations avaient été portées devant la justice n’est toutefois pas terminée. Jay-Z a renoncé à poursuivre Jane Doe, mais son action contre les avocats impliqués dans l’affaire se poursuit.