Après son interpellation pour des violences présumées sur son fils, Anne-Elisabeth Blateau révèle souffrir de bipolarité et se met en retrait

Anne-Elisabeth Blateau, interpellée pour des violences présumées sur son fils, annonce un retrait temporaire de sa carrière. Elle révèle souffrir de bipolarité, justifiant ainsi son comportement, et exprime des regrets concernant l'incident. Son avocate souligne l'importance de préserver son intimité durant cette période de repos.

Anne-Elisabeth Blateau prend ses distances avec les plateaux de tournage. Deux jours après avoir été interpellée au bois de Vincennes à la suite de violences présumées sur son fils, la comédienne de Scènes de ménages a annoncé, par l’intermédiaire de son avocate, qu’elle allait « se mettre en retrait » de ses activités professionnelles pendant plusieurs semaines. Elle affirme également souffrir d’un trouble bipolaire diagnostiqué tardivement.

L’actrice de 50 ans, qui incarne Emma depuis 2011 dans la série de M6, avait été interpellée mardi 22 septembre. Son avocate, Me Delphine Meillet, affirme désormais que l’incident « ne fera l’objet d’aucune poursuite ».

Son avocate évoque « un épisode personnel difficile »

Dans un communiqué diffusé jeudi 24 septembre, Me Delphine Meillet explique que sa cliente vient de traverser « un épisode personnel difficile ». Elle précise qu’Anne-Elisabeth Blateau « regrette profondément » l’incident survenu deux jours plus tôt.

L’avocate révèle également le diagnostic médical de la comédienne. « L’origine de ce comportement a une cause que ma cliente a décidé de révéler à cette occasion. Elle souffre d’un trouble sur lequel on a mis du temps à poser un diagnostic. Il s’agit de bipolarité », indique-t-elle.

Cette explication est celle avancée par la défense de l’actrice. Les faits à l’origine de l’intervention des forces de l’ordre restent présentés comme des violences présumées.

Une altercation signalée au bois de Vincennes

Les faits remontent au mardi 22 septembre, en fin d’après-midi. Anne-Elisabeth Blateau se trouvait au bois de Vincennes avec son fils mineur lorsqu’un témoin a alerté la police après avoir assisté à une altercation.

Selon les premiers éléments rapportés après l’intervention, la comédienne serait sortie d’un taxi avec son enfant, lui aurait crié dessus puis l’aurait saisi par le col de sa veste. Un témoin serait intervenu pour les séparer. Le garçon se serait ensuite rapproché d’un militaire hors service présent sur les lieux et aurait demandé à retrouver son père.

Lors de l’arrivée des policiers, Anne-Elisabeth Blateau présentait des signes d’ivresse. Elle se serait fortement débattue au moment de son interpellation avant d’être conduite au commissariat. Son fils a également été pris en charge. L’enfant ne présentait pas de blessure apparente.

Anne-Elisabeth Blateau se met en retrait pendant plusieurs semaines

Après cet épisode, la comédienne a décidé de suspendre temporairement ses activités professionnelles afin de se consacrer à sa santé et à sa famille. « Madame Blateau a décidé de se mettre en retrait dans les prochaines semaines pour se reposer et se consacrer pleinement à ses soins et à sa famille », annonce son avocate.

Me Delphine Meillet ajoute que l’actrice souhaite « mettre toutes ses forces pour que ce type d’incident ne se reproduise plus » et demande que son intimité soit respectée pendant cette période.

Aucune date précise de retour n’a été annoncée. Il n’est pas non plus indiqué à ce stade quelles conséquences cette mise en retrait pourrait avoir sur les prochains tournages de Scènes de ménages, programme historique de M6 qui a accueilli de nombreux comédiens au fil des années. La série avait notamment perdu l’une de ses figures emblématiques, Marion Game, en 2023.

Une précédente garde à vue en 2019

Anne-Elisabeth Blateau avait déjà été placée en garde à vue en septembre 2019 après une intervention de pompiers et de policiers à son domicile, alors qu’elle était alcoolisée. Elle avait ensuite présenté publiquement ses excuses. La comédienne avait reconnu « un comportement inacceptable » et déclaré : « J’ai honte de n’avoir été que l’ombre de moi-même, honte d’avoir eu une attitude exécrable. » Après cette affaire, Anne-Elisabeth Blateau avait poursuivi sa carrière et conservé son rôle dans Scènes de ménages.

Une figure de « Scènes de ménages » depuis quinze ans

Anne-Elisabeth Blateau fait partie des visages les plus connus de Scènes de ménages. Depuis 2011, elle forme avec David Mora, qui interprète Fabien, l’un des couples emblématiques de la série diffusée sur M6.

La fiction a connu de nombreux changements de distribution au cours de son histoire. Paris Première avait notamment rendu hommage à Gérard Chaillou, autre visage passé par Scènes de ménages. Un autre acteur apparu dans la série, Dimitri Boetto, avait été interpellé en janvier 2025 dans une affaire de meurtre.

Pour Anne-Elisabeth Blateau, la priorité affichée est désormais de se consacrer à ses soins et à sa famille. Son retrait professionnel est annoncé pour plusieurs semaines, sans date de retour précisée pour le moment.