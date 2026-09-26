Nouvelle-Calédonie : un séisme de magnitude 6,6 enregistré au large du territoire

Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit au large de la Nouvelle-Calédonie, avec un épicentre localisé près de l'île de Maré. Bien qu'aucun dégât majeur ou victime n'ait été signalé, la région, sujet à une forte activité sismique, reste sous surveillance pour d'éventuelles répliques.

Un séisme de magnitude 6,6 a été enregistré dans la nuit de vendredi à samedi au large de la Nouvelle-Calédonie, selon les données de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. L’épicentre a été localisé à environ 80 kilomètres à l’est-nord-est de Tadine, sur l’île de Maré, à une profondeur estimée à 10 kilomètres. L’USGS avait dans un premier temps évalué la secousse à une magnitude de 7 avant de réviser ses mesures, une procédure fréquente à mesure que davantage de données sismiques deviennent disponibles.

À ce stade, aucun bilan faisant état de dégâts importants ou de victimes n’a été annoncé. Le système américain d’alerte aux tsunamis n’a pas signalé de menace pour Hawaï, Guam, les îles Mariannes du Nord ou les Samoa américaines. La localisation relativement éloignée des principaux centres urbains réduit le risque d’impacts majeurs, même si une secousse de cette puissance peut être nettement ressentie dans l’archipel. L’USGS a classé l’événement à un niveau d’alerte gris dans son système PAGER, ce qui correspond à une absence d’estimation significative de pertes humaines ou économiques à ce stade.

Une région habituée à une forte activité sismique

La Nouvelle-Calédonie se situe dans une zone du Pacifique particulièrement active sur le plan tectonique, à proximité de l’arc des Nouvelles-Hébrides et de la limite entre les plaques australienne et pacifique. Les séismes y sont réguliers, notamment à l’est du territoire, vers les îles Loyauté et le Vanuatu. Cette activité résulte de la subduction de la plaque australienne sous la plaque pacifique, un mécanisme capable de produire des secousses puissantes et, dans certains cas, des tsunamis. Tous les séismes sous-marins ne déclenchent toutefois pas de vague dangereuse : leur profondeur, leur mécanisme et le déplacement réel du plancher océanique sont déterminants.

Les données diffusées dans les premières heures suivant un séisme restent provisoires et peuvent encore être ajustées. L’USGS précise lui-même que la magnitude, la profondeur et la localisation d’un événement sont régulièrement révisées après analyse de nouvelles stations sismiques. Les autorités locales et les centres spécialisés continuent donc de surveiller la zone, notamment en cas de répliques. Pour l’heure, ce séisme de magnitude 6,6 apparaît surtout comme un nouvel épisode marquant dans une région où l’activité tectonique fait partie du risque naturel permanent.