Sauna : fait-il vraiment maigrir et éliminer les toxines ?

Le sauna, bien que apprécié pour sa capacité à induire une forte transpiration, ne permet pas de véritable perte de graisse, la perte de poids étant essentiellement due à l'élimination d'eau. Ses effets relaxants et circulatoires sont bénéfiques, mais ne devraient pas remplacer une approche complète de la santé, incluant exercice et alimentation équilibrée.

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Transpirer abondamment pendant quinze ou vingt minutes donne parfois l’impression d’avoir accompli une véritable séance de sport. Sur la balance, le résultat peut même être immédiat. Mais le sauna permet-il réellement de perdre de la graisse ? Et cette transpiration abondante « élimine-t-elle les toxines » comme on l’entend souvent ?

Il suffit parfois d’une vingtaine de minutes dans un sauna pour ressortir trempé et constater, en montant sur une balance, que son poids a diminué.

La conclusion semble évidente : si l’on pèse moins après le sauna, c’est que l’on a maigri. En réalité, ce phénomène possède une explication beaucoup moins spectaculaire.

Oui, on perd du poids… mais essentiellement de l’eau

Dans un sauna, la température élevée pousse l’organisme à déclencher l’un de ses principaux systèmes de refroidissement : la transpiration.

Cette eau perdue provient de l’organisme. Il est donc parfaitement possible de peser quelques centaines de grammes de moins après une importante séance de transpiration.

Mais il ne s’agit pas d’une disparition équivalente de graisse corporelle.

Lorsque l’on boit et que l’organisme retrouve son niveau d’hydratation habituel, une grande partie de cette différence de poids réapparaît.

Utiliser le sauna comme méthode principale pour perdre de la graisse n’a donc guère de sens.

Transpirer davantage ne signifie pas brûler davantage de graisse

C’est une confusion particulièrement fréquente dans les salles de sport.

Certaines personnes cherchent à transpirer au maximum, persuadées que la quantité de sueur reflète directement le nombre de calories dépensées. Pourtant, la transpiration sert avant tout à réguler la température corporelle.

On peut énormément transpirer assis dans un sauna tout en dépensant beaucoup moins d’énergie que lors d’une course.

À l’inverse, quelqu’un peut réaliser un véritable effort physique dans un environnement frais sans finir complètement trempé.

La sueur n’est donc pas un compteur de graisse brûlée.

Et les fameuses « toxines » ?

Le terme est régulièrement utilisé dans l’univers du bien-être : le sauna permettrait de « détoxifier » profondément l’organisme grâce à la transpiration.

Notre corps possède pourtant déjà des organes spécialisés dans l’élimination et le traitement de nombreuses substances : principalement le foie et les reins.

La sueur contient surtout de l’eau et des électrolytes, notamment du sodium. Certaines substances peuvent effectivement y être retrouvées en petites quantités, mais cela ne transforme pas la transpiration en grande cure de purification de l’organisme.

Le sauna peut être agréable sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer un mystérieux pouvoir « détox ».

Cela signifie-t-il qu’il ne sert à rien ?

Certainement pas.

La chaleur provoque de véritables réactions physiologiques : augmentation du débit sanguin vers la peau, accélération du rythme cardiaque et dilatation des vaisseaux sanguins.

Certaines recherches, notamment réalisées dans des populations habituées au sauna, ont observé une association entre sa pratique régulière et une meilleure santé cardiovasculaire. Des travaux étudient également ses effets potentiels sur la tension artérielle et différents marqueurs cardiovasculaires.

Il faut cependant rester prudent : une association observée dans une population ne signifie pas nécessairement que le sauna est seul responsable des bénéfices constatés.

Après le sport, pourquoi fait-il autant de bien ?

Après une séance, la chaleur peut procurer une sensation de détente particulièrement agréable. Certaines personnes apprécient également son effet sur la sensation de raideur musculaire.

Mais le sauna ne remplace ni la récupération, ni le sommeil, ni l’alimentation, et encore moins l’entraînement lui-même.

Il faut surtout penser à l’hydratation. Enchaîner une séance sportive très intense puis une longue période dans une chaleur importante augmente les pertes hydriques.

Tout le monde peut-il faire du sauna ?

La prudence est particulièrement importante pour les personnes souffrant de certaines maladies cardiovasculaires, présentant une tension très basse ou prenant certains traitements. En cas de doute médical, mieux vaut demander conseil à un professionnel de santé.

L’alcool et le sauna constituent également une mauvaise association : tous deux peuvent favoriser la déshydratation et modifier la pression artérielle.

Enfin, prolonger la séance jusqu’au malaise n’apporte aucun bénéfice supplémentaire. Vertiges, nausées ou sensation de faiblesse sont des signaux pour sortir et se refroidir.

Le sauna peut donc parfaitement trouver sa place dans une routine de bien-être. Simplement, mieux vaut y entrer pour se détendre que pour espérer voir fondre sa graisse en vingt minutes.