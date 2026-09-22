Faut-il vraiment boire deux litres d’eau par jour ? Ce que notre corps réclame réellement

La recommandation de boire deux litres d'eau par jour est discutée. Les besoins hydriques varient selon l'alimentation, l'activité physique et la température. La soif reste un indicateur fiable pour l'hydratation, même si certaines populations doivent être plus attentives, et boire trop d'eau peut être dangereux.

« Il faut boire deux litres d’eau par jour. » La recommandation est tellement répétée qu’elle semble être devenue une règle universelle. Pourtant, nos besoins en eau ne sont pas identiques selon notre alimentation, notre activité physique ou la température extérieure. Alors, combien faut-il réellement boire ?

Une immense gourde sur le bureau, une application qui rappelle de boire toutes les heures et parfois même des objectifs de trois ou quatre litres par jour : l’hydratation est devenue, elle aussi, un sujet de bien-être.

Et l’eau est évidemment indispensable. Notre organisme en contient une proportion importante et en perd continuellement par les urines, la transpiration, la respiration ou encore les selles.

Mais cela ne signifie pas que chaque être humain doit impérativement avaler exactement deux litres d’eau en bouteille quotidiennement.

Nous ne nous hydratons pas uniquement en buvant de l’eau

C’est l’une des principales confusions.

Une partie de nos apports hydriques provient directement des aliments. Fruits, légumes, soupes, yaourts et de nombreux autres produits contiennent beaucoup d’eau.

Les autres boissons participent également à l’hydratation. Thé et café apportent eux aussi de l’eau, même s’ils contiennent de la caféine.

Les besoins dépendent ensuite énormément de la situation. Une personne qui travaille assise dans un bureau climatisé n’a pas les mêmes pertes hydriques qu’un coureur effectuant dix kilomètres sous une forte chaleur.

La soif est-elle suffisante ?

Chez la plupart des adultes en bonne santé, la sensation de soif constitue un mécanisme particulièrement utile. Lorsque l’organisme manque d’eau, il nous pousse naturellement à boire.

La couleur des urines peut également fournir une indication approximative : des urines très foncées peuvent accompagner une hydratation insuffisante, même si leur couleur dépend également des aliments, médicaments ou compléments consommés.

Certaines populations doivent toutefois être plus attentives. Avec l’âge, par exemple, la sensation de soif peut devenir moins efficace.

Boire davantage fait-il maigrir ?

L’eau ne possède évidemment pas la capacité de « brûler » directement la graisse.

En revanche, remplacer des boissons très caloriques par de l’eau peut considérablement réduire les calories consommées. Une personne buvant quotidiennement plusieurs sodas classiques peut ainsi diminuer son apport énergétique simplement en changeant de boisson.

Boire avant ou pendant un repas peut aussi contribuer à la sensation de satiété chez certaines personnes. Mais boire quatre litres d’eau par jour ne fera pas disparaître une alimentation excessivement calorique.

Peut-on boire trop d’eau ?

Oui. Et c’est précisément pourquoi l’idée selon laquelle « plus on boit, mieux c’est » est fausse.

Lorsque d’énormes quantités d’eau sont consommées rapidement, les reins peuvent ne plus parvenir à éliminer suffisamment d’eau. La concentration de sodium dans le sang peut alors devenir anormalement basse : c’est l’hyponatrémie.

Dans les situations sévères, elle peut devenir dangereuse.

Cela reste inhabituel chez une personne qui boit normalement selon sa soif, mais rappelle qu’il n’existe aucun intérêt à se forcer à absorber plusieurs litres supplémentaires simplement pour atteindre un objectif arbitraire.

Et le fameux verre d’eau au réveil ?

Après plusieurs heures sans boire pendant la nuit, prendre un verre d’eau au réveil est une habitude parfaitement raisonnable.

Mais il n’existe pas d’heure magique à laquelle l’eau deviendrait particulièrement « détoxifiante ». Le foie et les reins assurent déjà en permanence les fonctions d’élimination de nombreux déchets de l’organisme.

L’essentiel est beaucoup plus simple : boire régulièrement au cours de la journée, davantage lorsque l’on transpire beaucoup et être attentif à sa soif.

La bouteille graduée de deux litres peut donc être un outil pratique. Elle ne constitue simplement pas une ordonnance universelle.