Renault mise 600 millions sur l’Espagne et prépare un virage électrique historique

Renault investit 600 millions d'euros en Espagne entre 2026 et 2030 pour moderniser ses usines de Valladolid et Palencia, où cinq nouveaux modèles, dont deux 100 % électriques, seront produits. Cette initiative vise à renforcer l'intégration de ces sites dans la stratégie de transition vers l'électrique tout en préservant les emplois et la compétitivité face aux défis du marché.

Renault va investir 600 millions d’euros en Espagne entre 2026 et 2030 afin de moderniser ses sites industriels de Valladolid et Palencia et d’y produire cinq nouveaux modèles. L’annonce marque une nouvelle étape pour le constructeur français, très implanté dans le pays depuis plusieurs décennies. Parmi ces futurs véhicules figureront deux modèles 100 % électriques du segment C, une première pour les usines espagnoles de Renault, jusqu’ici essentiellement tournées vers les motorisations thermiques et hybrides.

L’investissement doit également permettre l’installation à Valladolid d’une nouvelle ligne d’assemblage de batteries et le déploiement de la plateforme électrique RGEV Medium 2.0. Le constructeur cherche ainsi à sécuriser l’avenir de ses implantations espagnoles tout en accélérant leur adaptation à la nouvelle génération de véhicules. L’accord social récemment conclu en Espagne prévoit justement l’attribution de cinq nouveaux modèles aux usines du pays, dans un contexte où la pérennité des grands sites automobiles européens dépend de plus en plus de leur capacité à accueillir des productions électrifiées.

L’Espagne gagne une place centrale dans la stratégie industrielle de Renault

Le choix de Valladolid et Palencia est loin d’être anodin. L’usine de Palencia, ouverte en 1978, exporte entre 85 % et 90 % de sa production dans plus de cinquante pays et employait encore près de 1 930 personnes fin 2024. Avec Valladolid et les autres activités du groupe, plus de 6 000 emplois directs sont concernés par la présence industrielle de Renault en Espagne. En affectant de nouveaux véhicules à ces sites, le groupe cherche à préserver un outil industriel déjà fortement intégré à son dispositif européen tout en évitant un décrochage face aux usines spécialisées dans l’électrique.

Cette décision s’inscrit surtout dans le nouveau plan stratégique « futuREady » présenté par Renault Group pour 2030. Le constructeur prévoit 36 nouveaux véhicules d’ici la fin de la décennie, dont 22 en Europe et 16 entièrement électriques. Pour la seule marque Renault, l’objectif affiché est d’atteindre en Europe un équilibre entre 50 % de ventes électriques et 50 % d’hybrides. L’Espagne devient donc l’un des terrains industriels de cette transformation, après avoir été pendant plusieurs années un centre majeur de production de modèles hybrides comme les Captur, Austral, Espace, Rafale ou Symbioz.

Un investissement défensif autant qu’offensif

Derrière les 600 millions d’euros se joue aussi une bataille de compétitivité. Les constructeurs européens doivent simultanément financer leur électrification, maintenir des volumes suffisants dans leurs usines et résister à la pression de nouveaux concurrents, notamment asiatiques. Renault assume désormais une stratégie moins radicale qu’une bascule immédiate vers le tout-électrique : le groupe veut continuer à développer les hybrides tout en augmentant progressivement la part des véhicules à batterie, afin de s’adapter au rythme réel de la demande.

L’investissement espagnol illustre parfaitement cette approche. Renault ne renonce pas aux motorisations hybrides déjà produites localement, mais prépare en parallèle l’arrivée de ses premières électriques fabriquées en Espagne. Le groupe transforme ainsi deux de ses principaux sites ibériques plutôt que de concentrer l’ensemble de sa transition sur de nouvelles usines dédiées. Pour Valladolid et Palencia, l’enjeu dépasse donc l’arrivée de cinq modèles : il s’agit de conserver une place dans la carte industrielle européenne de Renault au moment où celle-ci est redessinée par l’électrification.

Ajoute un chapô plus accrocheurAllège les répétitions sur l’électrification