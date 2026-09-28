Mort de MalekCSGO à 35 ans: le streamer s’est tiré une balle dans la tête pendant l’intervention du RAID à Aix-en-Provence

Le streamer MalekCSGO, ancien joueur professionnel de Counter-Strike, se suicide à 35 ans lors d'une intervention du RAID à Aix-en-Provence. Après un message alarmant envoyé à son ex-compagne, il se retranche chez lui. Malgré une longue négociation, il se tire une balle dans la tête, entraînant son décès quelques heures plus tard.

Le streamer français MalekCSGO, de son vrai nom Malek Bennouinoua, est mort à l’âge de 35 ans. Ancien joueur professionnel de Counter-Strike devenu streamer et créateur de contenus, il est décédé après un drame survenu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre à Aix-en-Provence. Son décès a été confirmé ce lundi 28 septembre par la Fédération Française de Jeu Vidéo.

La disparition de MalekCSGO frappe une nouvelle fois le monde français du streaming, déjà marqué en août 2025 par la mort du streamer Jean Pormanove à l’âge de 46 ans.

Son ex-compagne alerte la police après un message inquiétant

Le drame a commencé samedi soir. Peu avant 20 heures, l’ex-compagne de Malek Bennouinoua aurait alerté les forces de l’ordre après avoir reçu un message dans lequel il faisait part de son intention de mettre fin à ses jours. Des policiers ont alors été envoyés à son domicile à Aix-en-Provence, où le trentenaire s’était retranché. Il était susceptible d’être armé.

Face à la situation, le RAID a été mobilisé. Les policiers de l’unité d’élite sont arrivés vers 23h30 et un négociateur a tenté d’établir un dialogue avec le streamer. Le périmètre a été sécurisé tandis que les secours se tenaient prêts à prendre en charge le jeune homme.

MalekCSGO s’est tiré une balle dans la tête

Après plusieurs heures de négociations, Malek Bennouinoua s’est tiré une balle dans la tête alors que le RAID était présent sur les lieux. Les éléments disponibles indiquent donc que le tir n’a pas été effectué par les policiers du RAID, mais par le streamer lui-même.

Gravement blessé, il a immédiatement été pris en charge par les secours puis transporté à l’hôpital dans un état désespéré. Il est finalement décédé aux alentours de 4 heures du matin. Une enquête a été ouverte afin d’établir précisément le déroulement des faits.

La Fédération Française de Jeu Vidéo confirme son décès

Après plusieurs heures durant lesquelles son nom circulait sur les réseaux sociaux sans confirmation officielle, la Fédération Française de Jeu Vidéo a annoncé la mort de MalekCSGO.

Dans son message, la FFJV écrit : « La Fédération Française de Jeu Vidéo a la profonde tristesse d’apprendre le décès de MalekCSGO », avant de rappeler qu’il était un ancien joueur professionnel, streamer et créateur de contenus sur Counter-Strike.

La Fédération a également adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches. L’annonce a rapidement provoqué de nombreuses réactions parmi les joueurs et les créateurs de contenus qui suivaient MalekCSGO depuis plusieurs années.

Une figure connue de la communauté Counter-Strike française

MalekCSGO avait construit sa notoriété autour de Counter-Strike. Après une expérience comme joueur compétitif, il s’était tourné vers le streaming et la création de contenus consacrés notamment à Counter-Strike 2. Il proposait des directs, des analyses de parties, des conseils tactiques et des tutoriels à destination des joueurs.

Il appartenait à cette génération de joueurs ayant accompagné le développement de l’esport et du streaming en France, alors que le jeu vidéo rassemble désormais plus de 40 millions de joueurs dans le pays.

Son décès à seulement 35 ans a déclenché de nombreux messages d’hommage au sein de la communauté Counter-Strike, où MalekCSGO était suivi aussi bien pour son expérience de joueur que pour ses contenus consacrés au jeu.

Une enquête sur les circonstances exactes du drame

L’enquête doit désormais permettre de reconstituer précisément les différentes étapes de la nuit, depuis l’alerte donnée par son ex-compagne jusqu’à l’arrivée des policiers, aux négociations menées par le RAID puis au tir.

À ce stade, les informations disponibles ne font état d’aucun tir effectué par les policiers. L’intervention avait pour objectif de tenter d’empêcher Malek Bennouinoua de passer à l’acte et de permettre sa prise en charge par les secours.

Pour toute personne confrontée à des pensées suicidaires, ou inquiète pour un proche, le 3114, numéro national de prévention du suicide, est accessible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en France.