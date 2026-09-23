Vincent Reynouard condamné à huit mois ferme : pourquoi le négationnisme reste un délit en France

Vincent Reynouard est condamné à huit mois de prison ferme pour propagation de propos négationnistes sur Internet, après plusieurs condamnations antérieures. Ce cas illustre la lutte de la justice française contre la négation des crimes contre l’humanité, face à la facilité de diffusion accrue que permettent les réseaux sociaux et les plateformes en ligne.

Vincent Reynouard a été condamné à huit mois de prison ferme pour de nouvelles publications négationnistes diffusées sur Internet. Déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, il était notamment poursuivi pour avoir contesté l’existence des chambres à gaz utilisées dans les centres d’extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle décision rappelle une particularité importante du droit français : nier certains crimes contre l’humanité ne relève pas simplement d’une opinion historiquement fausse, mais peut constituer une infraction pénale.

Cette répression repose principalement sur l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu de la loi dite Gayssot de 1990. Il sanctionne notamment la contestation de crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par le tribunal militaire international de Nuremberg et reconnus par la justice. La peine peut atteindre un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le législateur considère que la négation de ces crimes dépasse le débat historique lorsqu’elle participe à la diffusion d’un discours susceptible d’alimenter l’antisémitisme et la haine.

Internet a profondément changé la diffusion des contenus négationnistes

Le principal défi n’est désormais plus seulement l’existence de publications négationnistes, mais leur capacité à circuler d’une plateforme à une autre. Une vidéo supprimée d’un réseau social peut être copiée, remise en ligne sous un autre compte, hébergée sur un site étranger puis relayée dans des groupes privés ou des messageries. Les auteurs peuvent également contourner la modération en utilisant des formulations codées, des extraits sortis de leur contexte ou de fausses démonstrations présentées sous une apparence historique. Cette fragmentation rend le retrait durable des contenus particulièrement complexe.

Les procédures judiciaires restent néanmoins possibles dès lors que les publications sont accessibles en France et qu’un auteur peut être identifié. Les plateformes disposent également de dispositifs de signalement et peuvent supprimer des contenus contraires à leurs règles ou répondre aux demandes judiciaires. Le cas de Vincent Reynouard illustre ainsi l’évolution du négationnisme contemporain : autrefois principalement diffusé par des ouvrages, brochures ou conférences confidentielles, il peut aujourd’hui atteindre une audience bien plus large grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes vidéo. La justice française continue donc d’appliquer à ces nouveaux modes de diffusion un cadre pénal conçu pour empêcher que la négation des crimes contre l’humanité soit banalisée sous couvert de débat historique.