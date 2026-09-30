Vol Dubaï–Tel-Aviv : soupçonné de détournement, l'avion aurait en réalité été victime d'une tentative de suicide d'un pilote

Un vol de Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv connaît une situation d'urgence lorsque l'un des pilotes tente de précipiter l'avion vers le sol, provoquant une violente altercation avec son collègue. Malgré la descente rapide, l'appareil réussit à atterrir en Arabie saoudite sans victimes, écartant la possibilité d'un détournement.

Les premières informations faisaient craindre un détournement d’avion. Mais le scénario qui se dessine est tout autre. Ce mercredi, un Boeing 737 de la compagnie Flydubai, reliant Dubaï à Tel-Aviv avec environ 150 passagers à bord selon les premières estimations, a connu une situation d’urgence en plein vol. L’un des pilotes aurait tenté de se suicider en précipitant l’appareil vers le sol, provoquant une violente altercation avec son collègue. Des témoignages évoquent également l’utilisation d’un couteau dans le cockpit. L’appareil a finalement réussi à atterrir en Arabie saoudite, sans faire de victimes.

Un détournement redouté, des avions de chasse israéliens envoyés en urgence

Tout commence lorsque le vol FZ1073 de Flydubai, parti de Dubaï à destination de l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, émet plusieurs signaux de détresse. L’équipage transmet d’abord le code 7700, qui signale une urgence générale. Quelques minutes plus tard, l’avion émet le code 7500, utilisé dans l’aviation internationale pour signaler un détournement ou une intervention illicite à bord.

Les autorités israéliennes redoutent immédiatement une prise de contrôle de l’appareil. Deux avions de chasse sont envoyés en urgence et le Premier ministre Benyamin Netanyahou engage des consultations avec les responsables de la sécurité. Mais les premières informations recueillies après l’incident vont rapidement écarter la piste d’un détournement classique.

Un pilote aurait tenté de précipiter l’avion vers le sol

Les données de suivi du vol montrent que le Boeing a brutalement perdu de l’altitude. Selon les relevés disponibles, l’appareil serait passé d’environ 34 000 à 16 600 pieds en seulement deux minutes, soit une descente de plus de 5 000 mètres. L’une des hypothèses avancées après l’incident est particulièrement inquiétante : un pilote aurait volontairement engagé cette descente dans le but de provoquer le crash de l’avion, entraînant avec lui les autres occupants.

Son collègue aurait alors tenté de l’en empêcher. Une violente confrontation physique a effectivement opposé les deux pilotes dans le cockpit, comme l’ont confirmé les premières informations communiquées après l’atterrissage. L’hypothèse d’une tentative de suicide reste cependant à vérifier. Les autorités n’ont pas encore établi publiquement ce qui a déclenché la descente de l’appareil ni les motivations de chacun des deux hommes.

Une violente bagarre et un couteau dans le cockpit

Les témoignages recueillis auprès des proches de passagers donnent une idée de la violence de l’incident. Yasmin Abu Kasis, dont la fille Miriam voyageait à bord, a raconté que cette dernière avait entendu des cris. Selon son récit, un homme aurait saisi un couteau et plaqué un pilote au sol. Elle évoque également la présence de sang.

Ces déclarations laissent supposer que la confrontation a été particulièrement violente. Elles ne permettent toutefois pas d’établir avec certitude lequel des deux pilotes aurait utilisé le couteau, ni si l’un d’eux a effectivement été poignardé. D’autres passagers ont rapporté avoir ressenti une brusque descente et entendu des cris provenant de l’avant de l’avion.

Un atterrissage d’urgence en Arabie saoudite, tous les passagers sauvés

Malgré la situation, le Boeing réussit finalement à modifier sa trajectoire et à rejoindre l’aéroport de Tabuk, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. L’atterrissage se déroule sans accident. Flydubai confirme que tous les passagers sont sains et saufs. La compagnie indique que l’avion a rencontré un incident pendant son trajet, sans fournir immédiatement de précisions supplémentaires sur les circonstances de l’altercation.

Le cabinet du Premier ministre israélien annonce de son côté que l’affaire ne constitue pas un détournement et que la situation est désormais « sous contrôle ». Les autorités israéliennes entreprennent ensuite les démarches nécessaires au rapatriement de leurs ressortissants, l’Arabie saoudite et Israël n’entretenant pas de relations diplomatiques officielles.

Le précédent de la Germanwings, qui avait fait 150 morts

Si la tentative de suicide évoquée est confirmée, cette affaire rappellera inévitablement la catastrophe du vol Germanwings du 24 mars 2015, au cours de laquelle un copilote avait volontairement provoqué la mort de 150 personnes.

À l’époque, Andreas Lubitz avait profité de l’absence momentanée du commandant de bord pour verrouiller la porte du cockpit et précipiter un Airbus A320 contre une montagne des Alpes françaises. Malgré les tentatives désespérées du commandant pour regagner son poste, l’appareil s’était écrasé, tuant ses 150 occupants.

Dans le cas du vol Flydubai, la catastrophe a été évitée. Il reste désormais à déterminer si la chute brutale de l’appareil était effectivement volontaire et si l’altercation entre les pilotes a permis d’empêcher un accident. L’enquête devra également préciser les circonstances de l’utilisation du couteau et déterminer comment le contrôle de l’avion a pu être maintenu jusqu’à son atterrissage.