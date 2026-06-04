Gabriel Attal, premier candidat à la présidentielle de 2027 invité dans le format YouTube OuiHustle

Hier soir, une grande surprise attendait les plus de 223.000 abonnés de la chaîne YouTube OuiHustle. L’ancien Premier ministre Gabriel Attal a accepté de se prêter au jeu du long entretien face à Cherman, animateur de l’émission devenue l’un des rendez-vous les plus suivis du web francophone. Une invitation qui marque un tournant symbolique puisque Gabriel Attal devient le premier candidat officiellement engagé dans la course à l’élection présidentielle de 2027 à participer à ce format YouTube.

Durant plus d’une heure, l’ancien chef du gouvernement est revenu sur son parcours personnel, son enfance, ses années d’études, son expérience à Matignon et sa vision de la France. Dans un échange beaucoup plus libre que dans les médias traditionnels, il a également évoqué son rapport au travail, son engagement politique et plusieurs sujets de société qui devraient occuper une place centrale dans la campagne présidentielle à venir.

Des propositions qui dessinent déjà un projet pour 2027

Au-delà des confidences personnelles, Gabriel Attal a profité de cette interview pour détailler plusieurs mesures qui ressemblent déjà à un début de programme présidentiel. Il a notamment défendu une augmentation du pouvoir d’achat en réduisant l’écart entre le salaire brut et le salaire net afin que les Français conservent une part plus importante de leurs revenus. L’éducation reste également l’un de ses principaux chevaux de bataille avec le renforcement de l’autorité à l’école, la lutte contre le harcèlement scolaire et l’amélioration du niveau des élèves.

L’ancien ministre de l’Éducation nationale a aussi plaidé pour la généralisation des cours d’empathie expérimentés dans plusieurs établissements scolaires afin de prévenir les violences et favoriser le respect des différences. Il a par ailleurs évoqué la nécessité de mieux accompagner les élèves en situation de handicap et de revaloriser le rôle des accompagnants scolaires.

YouTube, nouveau terrain de conquête politique

Gabriel Attal a également réaffirmé son attachement à une ligne politique fondée sur le mérite, le travail, la laïcité et l’égalité des chances. Refusant le retour du clivage traditionnel entre la gauche et la droite, il s’inscrit dans la continuité du dépassement politique porté par Emmanuel Macron depuis 2017.

Une apparition qui confirme surtout la place grandissante des plateformes numériques dans la communication politique. À moins d’un an et demi de l’élection présidentielle, les formats longs sur YouTube deviennent des outils privilégiés pour toucher un électorat plus jeune et moins consommateur de médias traditionnels. Avec cette participation à OuiHustle, Gabriel Attal inaugure une nouvelle étape de la campagne de 2027, qui se jouera aussi sur Internet.