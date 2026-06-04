Déclaration d’impôts 2026 : dernières heures pour les contribuables de 55 départements

Les contribuables des départements 55 à 976 ont jusqu’à ce jeudi 4 juin, 23h59, pour déclarer leurs revenus 2025 en ligne.

La campagne de déclaration des revenus 2025 s’achève ce jeudi 4 juin à 23h59 pour les contribuables des derniers départements concernés. Sont visés les résidents des zones allant de la Meuse (55) jusqu’à Mayotte (976), qui doivent impérativement finaliser leurs démarches avant cette échéance. Pour les autres départements, les délais sont déjà expirés depuis fin mai, selon un calendrier échelonné par zone géographique.

Vérification obligatoire des données préremplies

La déclaration en ligne reste obligatoire pour la grande majorité des foyers fiscaux. Même les contribuables éligibles à la déclaration automatique doivent vérifier l’exactitude des informations préremplies par l’administration, notamment les revenus imposables et les prélèvements à la source effectués en 2025. Le fisc recommande de se référer au récapitulatif annuel figurant sur le bulletin de salaire ou relevé de pension de décembre dernier pour contrôler ces données.

Les montants présentés par l’administration incluent désormais les revenus issus de l’économie collaborative et l’ensemble des versements soumis au prélèvement à la source. Toute correction ou complément d’information doit être saisi avant la date butoir pour éviter d’éventuelles pénalités de retard. Le système fiscal adapte automatiquement le calcul de l’impôt en fonction des modifications apportées par le contribuable.