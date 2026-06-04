France Inter : Ali Baddou devrait être écarté de la matinale du week-end

Après trois saisons à la présentation du rendez-vous matinal de France Inter, Ali Baddou ne devrait pas être reconduit à la rentrée. Sa co-présentatrice Marion L’Hour serait également concernée par cette décision, qui n’a pas encore été officialisée par la station.

Le duo de la matinale ne devrait pas être reconduit

Ali Baddou devrait quitter la présentation de la matinale du week-end de France Inter. Le journaliste anime ce rendez-vous aux côtés de Marion L’Hour depuis 2023. Tous deux seraient concernés par le changement envisagé pour la prochaine grille de la station publique. Cette décision est prise quelques mois après l’arrivée de Céline Pigalle à la direction de France Inter. Nommée à la tête de la station à compter du 2 mars 2026, elle prépare la rentrée 2026-2027 et les ajustements de la grille.

Des critiques sur la préparation des émissions

Le travail d’Ali Baddou ferait l’objet de critiques internes. Il lui serait notamment reproché une préparation insuffisante de la matinale, une arrivée tardive avant la prise d’antenne et une connaissance incomplète du contenu prévu dans l’émission. La différence d’implication avec Marion L’Hour serait également relevée. La journaliste serait présente plusieurs heures avant le début de la matinale afin de préparer les différentes séquences, tandis qu’Ali Baddou arriverait plus près de l’antenne.

Des interviews jugées difficiles à suivre

La conduite des interviews serait aussi mise en cause. Certaines interviews seraient considérées comme peu lisibles à l’antenne, notamment lorsque les deux présentateurs se coupent régulièrement la parole. Ces interruptions répétées auraient créé des tensions dans le fonctionnement du duo et nui à la fluidité des échanges avec les invités. Le partage de la parole entre les deux journalistes serait devenu l’un des principaux points de friction.

Un comportement également contesté

Au-delà de la préparation et de la présentation, le comportement professionnel d’Ali Baddou serait critiqué par plusieurs membres de la rédaction. Des agacements soudains et une attitude jugée irrégulière lui seraient reprochés. À ce stade, France Inter n’a pas annoncé officiellement le départ d’Ali Baddou ni celui de Marion L’Hour. Le changement de présentateurs devrait toutefois constituer l’un des principaux mouvements de la prochaine rentrée de la station.