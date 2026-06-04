Alerte au Texas : un dangereux parasite mangeur de chair détecté chez un veau

Les autorités américaines ont confirmé la présence de la lucilie bouchère du Nouveau Monde au Texas, marquant une nouvelle menace sanitaire pour le cheptel du pays. Le ministère américain de l’Agriculture a annoncé mercredi soir que le parasite avait été détecté chez un veau, suscitant une vive inquiétude dans le secteur de l’élevage.

La lucilie bouchère est une mouche parasite particulièrement redoutée. Ses larves se développent dans les plaies des animaux à sang chaud et se nourrissent de tissus vivants, provoquant des blessures graves pouvant entraîner la mort en l’absence de traitement rapide.

Cette découverte intervient alors que les autorités mexicaines et les éleveurs luttent depuis plusieurs mois pour contenir une propagation du parasite dans certaines régions du pays. La confirmation d’un cas sur le territoire américain fait craindre une extension du risque vers les grands bassins d’élevage des États-Unis.

Le secteur bovin américain surveille de près cette situation. Les États-Unis disposent de l’un des plus importants cheptels bovins au monde, et une propagation de la lucilie bouchère pourrait avoir des conséquences économiques majeures pour les éleveurs, les exportations et l’approvisionnement en viande.

Les autorités sanitaires ont indiqué travailler à l’identification de l’origine du cas et à la mise en œuvre de mesures de contrôle destinées à empêcher toute dissémination du parasite. Des inspections renforcées et des actions de surveillance pourraient être déployées dans les zones concernées.

La lucilie bouchère avait été éradiquée des États-Unis il y a plusieurs décennies grâce à d’importants programmes de lutte biologique. Son retour sur le territoire américain constitue donc un signal d’alerte pour les services vétérinaires et l’ensemble de la filière agricole, qui cherchent désormais à éviter une nouvelle implantation durable du parasite.