«Ça se discute» s’arrête sur RMC Life faute d’audience. Estelle Denis n’a pas réussi à faire oublier Jean-Luc Delarue

Relancée à l’automne 2025 après 16 ans d’absence, l’émission emblématique créée par Jean-Luc Delarue ne sera pas reconduite. RMC Life diffusera les derniers numéros déjà enregistrés, mais ne commandera pas de nouveaux épisodes. En cause : des audiences restées très éloignées des objectifs de la chaîne.

Sept numéros, seulement 120 000 téléspectateurs en moyenne

Le retour de Ça se discute avait été lancé le 15 octobre 2025 sur RMC Life, avec Estelle Denis à la présentation. Cette nouvelle version reprenait les fondamentaux du programme : de longs reportages consacrés à des sujets de société, suivis de témoignages et d’échanges en plateau. Malgré la notoriété de la marque et un décor reproduit dans l’esprit de l’émission originale, les sept numéros diffusés ont réuni en moyenne 120 000 téléspectateurs, soit 0,7% de part d’audience. Le premier numéro, consacré aux disparitions et aux rapts parentaux, avait attiré 123 000 personnes, pour 0,7% du public. Le deuxième épisode avait temporairement progressé à 231 000 téléspectateurs et 1,4% de part d’audience, sans que cette hausse ne se confirme durablement.

Le replay n’a pas sauvé l’émission

Les visionnages différés n’ont pas permis de redresser le bilan. À sept jours, chaque numéro n’a gagné en moyenne que 8 000 téléspectateurs supplémentaires. L’émission diffusée le 19 novembre 2025 sur les « familles atypiques » n’a enregistré aucun téléspectateur additionnel en replay. Stéphane Sallé de Chou, patron des chaînes RMC, reconnaît que le programme n’a pas atteint les objectifs fixés. Il salue le travail des équipes, mais estime que les thèmes abordés étaient trop anxiogènes dans un contexte déjà difficile. Il précise également qu’une place plus importante accordée au divertissement aurait dénaturé l’identité de Ça se discute.

Aucun nouveau numéro ne sera commandé

RMC Life a donc décidé de mettre fin à la production de l’émission. Les épisodes inédits encore en stock seront diffusés d’ici la fin de l’année, mais aucune nouvelle commande ne sera passée. Cette décision met un terme à une relance annoncée comme l’un des programmes forts de la nouvelle identité de RMC Life, chaîne qui a remplacé Chérie 25 en octobre 2025.

Un programme culte revenu 16 ans après son arrêt

Créée en 1994 et présentée par Jean-Luc Delarue sur France 2, Ça se discute avait occupé l’antenne pendant quinze saisons avant de s’arrêter en 2009, dans un contexte de baisse d’audience. Le magazine avait marqué la télévision française par ses témoignages, ses débats et ses sujets consacrés à l’intime, à la famille et aux grandes questions de société. Pour son retour, RMC Life avait confié l’émission à Estelle Denis et choisi une diffusion en première partie de soirée. Les reportages, d’une durée d’environ 90 minutes, étaient suivis d’échanges avec les témoins en plateau. Un format intitulé Que sont-ils devenus ? devait également permettre de retrouver certains participants de l’époque de Jean-Luc Delarue. Moins d’un an après son lancement, cette nouvelle version n’aura pas réussi à installer durablement la marque auprès du public de RMC Life. Les derniers numéros déjà tournés seront les ultimes épisodes de Ça se discute sur la chaîne.