Grand Paris : Clément Beaune plaide pour la fusion de Paris et de la petite couronne

La capitale pourrait connaître la plus importante réforme administrative de son histoire depuis plus d’un siècle. Dans une note publiée par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, dirigé par Clément Beaune, plusieurs pistes sont avancées pour transformer en profondeur l’organisation du Grand Paris et mieux adapter les institutions aux réalités démographiques et économiques de l’agglomération francilienne.

Les auteurs du rapport estiment que les frontières actuelles de Paris ne correspondent plus à la réalité d’un bassin de vie qui dépasse largement les limites du périphérique. Alors que la population de la petite couronne a fortement progressé ces dernières décennies, la capitale est restée organisée selon un découpage hérité du XIXe siècle. Pour Clément Beaune, le développement du Grand Paris nécessite désormais une réflexion sur une gouvernance plus cohérente à l’échelle métropolitaine.

Une collectivité unique de plus de 7 millions d’habitants

La principale proposition consiste à créer une « Ville du Grand Paris » réunissant Paris et les trois départements de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Cette nouvelle collectivité territoriale compterait environ 7,2 millions d’habitants et remplacerait plusieurs structures administratives existantes.

Le projet prévoit également la suppression des départements de petite couronne, de la Métropole du Grand Paris ainsi que des communes concernées. L’ensemble serait réorganisé autour d’une quarantaine de districts chargés d’assurer la proximité avec les habitants tout en simplifiant la gouvernance du territoire.

Simplifier le « millefeuille » administratif

Selon le Haut-Commissariat au Plan, cette réforme permettrait de mettre fin à l’actuelle superposition de compétences entre communes, départements, intercommunalités, Métropole du Grand Paris et Région Île-de-France. Les domaines de l’urbanisme, du logement, du développement économique, de la transition écologique ou encore des transports pourraient ainsi être pilotés de manière plus lisible et plus efficace.

Clément Beaune souligne toutefois qu’une telle transformation nécessiterait un large débat national ainsi qu’une forte implication de l’État. La question pourrait ainsi s’inviter dans les discussions précédant les élections présidentielle et municipales de 2027, tant les enjeux institutionnels, financiers et politiques d’une telle réforme sont considérables.